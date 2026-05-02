Evo čija noga ne može da kroči na Ostrog

Manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, jedno je od najposećenijih i najpoštovanijih mesta Srpske pravoslavne crkve. Uklesan u stenu visoko u planini, ovaj manastir svake godine privlači hiljade vernika iz celog sveta.

Put ka svetinji – koraci vere

Do manastira se ne dolazi lako. Vernici se najčešće penju peške, bosonogi, uz strme kamene staze i kroz gustu šumu. Taj put simbolizuje pokajanje, poštovanje i čistu veru. Kada stignete na vrh, pred vama se otvara prizor koji oduzima dah – spoj brda i neba, duhovni mir i osećaj božanske prisutnosti.

Stroga pravila ponašanja

Manastir Ostrog ima jasna pravila ponašanja koja svaki vernik mora da poštuje:

U manastir se pristupa sa čistim srcem, u molitvi i tišini. Ljudi dolaze da se pomole za zdravlje, oproštaj, spas duše i dobrobit porodice.

Pravila oblačenja su strogo definisana: žene treba da nose duge suknje i marame, a muškarci pantalone i majice s dugim rukavima.

Darovi za manastir mogu biti kafa, šećer, ulje ili druge potrepštine, a vernici ostavljaju i dobrovoljne priloge.

Imena za molitve (za zdravlje i za upokojene) pišu se na papirićima koji se predaju monasima.

Jedna stvar nikako ne smete da uradite

Postoji jedno važno i staro pravilo: iz manastira Ostrog ne sme se ništa odnosi. Ne uzimajte ni kamen, ni cvet – to se smatra velikim nepoštovanjem prema svetinji. Ukoliko želite blagoslovene predmete, možete ih dobiti u manastirskoj prodavnici – osveštana voda, ulje iz kandila i sveće su dostupni svim vernicima.

Verovanja i narodne priče

Prema predanju, Sveti Vasilije svake noći obilazi manastir, a monasi ujutru nalaze crne tragove na čarapama koje se ostavljaju pored moštiju. Zato vernici često donose svecu vunene čarape kao dar, ali i lične predmete svojih bližnjih, kako bi „prenoćili“ pored sveca i poneli blagoslov.

Noćenje pod otvorenim nebom

Ukoliko ne pronađete mesto u konaku, koji postoji i u donjem i u gornjem manastiru, ne brinite – mnogi vernici spavaju pod otvorenim nebom ispred manastira. To je iskustvo koje mnogi opisuju kao nezaboravno i duboko duhovno.

Poziv Svetog Vasilija

Zanimljivo je verovanje da ne treba najavljivati odlazak u manastir. Ostrog se posećuje kada vas “Sveti Vasilije pozove”, iznenada, bez mnogo planiranja.

Da li postoji neko ko ne sme da uđe?

Mnogi se pitaju ko ne sme da kroči nogom na Ostrog, ali odgovor je jednostavan – svako ko dolazi s poštovanjem, verom i dostojanstvom, dobrodošao je. Ako imate duhovne nedoumice, obratite se svom svešteniku koji će vas pripremiti za ovo hodočašće.

Manastir čuda i isceljenja

Veruje se da se u Ostrogu dešavaju čuda – brojni vernici svedoče o isceljenjima i duhovnim preobražajima, a monasi pažljivo beleže ta iskustva i čuvaju ih kao svedočanstvo snage vere.

