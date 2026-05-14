Čudo na Ostrogu: Devojka pala sa litice, usledio šok

Otac Predrag Popović podelio je neverovatnu priču o čudu u manastiru Ostrog, gde je devojka pala sa litice, ali je zahvaljujući veri spasena.

Otac Predrag Popović, jerej SPC, eparhije požarevačko-braničevske, objavio je na svom Instagram profilu neverovatnu priču koja se dogodila na parkingu donjeg manastira Ostrog.

Naime, devojka je prilikom posete manastiru pala sa litice u provaliju koja je duboka između 50 i 100 metara, a onda se desilo nešto sasvim neshvatljivo. Otac Predrag je na svom profilu opisao ovaj događaj:

Još jednom se kroz čudo vere i spasenje proslavio Gospod i Sveti Vasilije, koji se brine za sve nas koji mu dolazimo i sa verom pristupamo. Dana 17. jula 2022. godine oko devet sati na parkingu donjeg manastira Ostrog, gde se inače parkiraju autobusi, desilo se da je jedna putnica rođena 1987. godine, sa prebivalištem u Brodu (Sijekovac), koja je putovala u organizaciji crkvene zajednice uz pratnju sveštenika, pala sa litice. Ona se okliznula u provaliju duboku oko 50 do 100 metara.

Na mesto nesreće brzo su stigli pripadnici vatrogasne službe, sanitet hitne pomoći i gorska služba spasavanja. Inače, ova devojka je početkom rata nastradala od eksplozivne naprave i ima određen stepen invaliditeta. Ali vera u Ostrog i poklonjenje moštima Svetog Vasilija nisu je sprečili da dođe, pokloni se i ojača svoju veru.

Devojka je zahvaljujući spasiocima izvučena iz ambisa i odmah prevezenа na hospitalizaciju. Detaljno je pregledana i zadržana na lečenju u bolnici u Podgorici.

Nakon pregleda i ukazivanja medicinske pomoći, devojka se osećala dobro. Sva detaljna snimanja i pregledi potvrdili su da nema nikakav lom niti ozbiljne povrede, osim blagih ogrebotina. Već sutradan, 19. jula 2022. godine, prevezena je u mesto svog boravka. Hvala Bogu koji se po ko zna koji put proslavio i Svetom Vasiliju koji nas čuva od svih nedaća koje nas snađu.

(Pančevac)