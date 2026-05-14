Mladi Mesec u Biku donosi tektonske promene: Četiri znaka su na istorijskoj prekretnici!

Mladi Mesec u Biku, koji će se dogoditi 16. maja u 22.01 časova, prema astrolozima donosi snažnu energiju promena, novih početaka i preispitivanja ličnih prioriteta. Ova lunacija otvara period u kojem će mnogi osetiti potrebu konačno da se oslobode odnosa, navika i situacija koje ih odavno iscrpljuju.

Posebno snažan uticaj osetiće Bikovi, Lavovi, Škorpije i Vodolije, posebno oni koji imaju važne planete ili tačke u poslednjim stepenima fiksnih znakova.

Astrolozi objašnjavaju da je ovaj Mladi Mesec povezan sa Merkurom u Biku, što donosi jasnije misli, važne razgovore i konačno izražavanje osećanja koja su dugo bila potisnuta. Dodatno, sekstil sa Jupiterom u Raku otvara prostor za emocionalni rast, porodičnu stabilnost i osećaj sigurnosti.

Za Bikove, ovo je jedan od najvažnijih astroloških momenata u godini. Mladi Mesec se dešava upravo u njihovom znaku i stavlja u fokus teme povezane sa identitetom, samopouzdanjem, izgledom i ličnim odlukama. Moguće je konačno da shvate šta im donosi mir, a što više ne mogu da tolerišu.

Kod Lavova, fokus pada na karijeru, ugled i životni pravac. Mnogi će se zapitati da li ono što grade zaista ih ispunjava ili samo izgleda dobro spolja. Moguće je da donesu važne odluke povezane sa poslom, autoritetima ili profesionalnim promenama.

Škorpije će osetiti snažna pomeranja u ljubavnim i poslovnim odnosima. Razgovori koji su se dugo odlagali konačno bi mogli da se dogode, a mnogi će morati iskreno da se suoče sa pitanjem da li im određen odnos donosi mir ili stalnu napetost. Za neke ovo može da bude početak nove ljubavne priče, a za druge – kraj nečega što je odavno izgubilo stabilnost.

Kod Vodolija, Mladi Mesec će aktivirati teme povezane sa domom, porodicom i emocionalnom sigurnošću. Moguće je da osete potrebu za promenom prostora u kojem žive, povlačenjem iz stresnih situacija ili preispitivanjem starih porodičnih modela.

Astrolozi kažu da ova lunacija ne donosi dramatične preokrete preko noći, već tihe, duboke i dugotrajne promene. Umesto brzih rešenja, ona nas podstiče pažljivo da pogledamo gde više nema dovoljno života, energije i iskrenosti.

„Bik zna da se najvažnije stvari ne grade za jedan dan, ali i da svaki novi početak započinje sa jednim jasnim ’da’ i jednim još jasnijim ’ne’“, navode astrolozi.

