Uspeh đaka iz Velike Grede u Subotici: Orkestar osvojio prvu, a Ignjat Ćorda treću nagradu

Učenici petog razreda Osnovne škole „Jovan Sterija Popović” iz Velike Grede, Ignjat Ćorda i Ilija Kovačić, ostvarili su zapažene rezultate na 68. Republičkom festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije održanom u Subotici. Njih dvojica paralelno pohađaju i Osnovnu muzičku školu „Josif Marinković” u Vršcu, koju su na ovom takmičenju predstavili u najboljem svetlu.

U takmičarskom delu za soliste na tamburi, Ignjat Ćorda je u klasi profesora Aleksandra Jankovića osvojio treću nagradu sa osvojenih 72,71 bodova. Ignjatov nastup upotpunjen je i uspešnom klavirskom saradnjom sa Kristinom Tinom Neutzer.

Još veći uspeh zabeležen je u kolektivnom nastupu. Mešoviti orkestar OMŠ „Josif Marinković” iz Vršca, u čijem sastavu sviraju i Ignjat i Ilija, osvojio je prvu nagradu sa visokih 97 bodova. Orkestrom je dirigovao profesor Aleksandar Janković, a iz škole su uputili velike čestitke mladim muzičarima na postignutom uspehu i trudu.

(Pančevac/S.L)