Drama u oknu: 18 rudara zarobljeno u rudniku „Trepča jug“ zbog nestanka struje

12:34

14.05.2026

Printscreen/Kosovoonline

Nakon što su rudari ostali tokom noći zarobljeni u rudniku, kompanija Trepča jug saopštila je da je 29 njih izašlo iz rudnika, a da je 18 još uvek unutra, te da se očekuje da budu izvučeni u roku od dva sata.

„U trenutku pojave kvara, u rudniku je bilo angažovano ukupno 47 radnika treće smene, koji su na posao ušli 13 maja u 23 časa. Do sada je 29 radnika izašlo iz rudnika, a 18 radnika se i dalje nalazi unutra“, navodi se u saopštenju kompanije na Fejsbuku.

Kako se dodaje, svi radnici su bezbedni, dok su tehničke ekipe i spasilačke službe mobilisane i nalaze se na terenu radi što bržeg uspostavljanja snabdevanja električnom energijom.

Kompanija navodi da je oko sat i po vremena posle ponoći došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom u Poslovnoj jedinici Rudnik sa flotacijom Trepča–Stari Trg, usled kvara na dalekovodu Stari Trg.

Prema informacijama sa terena, na ulazu u trafostanicu u flotaciji došlo je do prekida jednog provodnika na dalekovodu, a kao posledica toga oštećeni su izolatori provodnika, što je izazvalo požar na transformatoru koji snabdeva flotaciju električnom energijom. Evidentirana su oštećenja i na drugim pratećim postrojenjima u trafostanici, dodaje se u saopštenju.

Da je više od 30 rudara ostalo zarobljeno u rudniku, saopštio je jutros šef sindikata Ibrahim Jonuzi.

„Njihovo opšte stanje je dobro. U komunikaciji smo sa njima, ali što više vremena provode unutra, situacija postaje sve gora. Potrebne su im hrana, voda, jer su na poslednjim rezervama“, rekao je Jonuzi.

