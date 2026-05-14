Magija na premijeri „Malog princa”

Bilo je mnogo ljubavi u dvorani Kulturnog centra posle premijere „Malog princa”, koju nam je priredila Dečja scena „Pođi tuda…” u utorak, 12. maja. Ovom prilikom prenosimo emocije jednog gledaoca, učitelja u penziji Predraga Starčevića, koji, kako reče, nije očekivao da će ga obuzeti toliko dobrih emocija.

– U pitanju je zaista magija! Briljirala je cela ekipa. Posebno me je dotakla ona zmija kada se pojavila iz poda – rekao nam je ukratko učitelj Peđa u foajeu Kulturnog centra.

A na Fejsbuku je potom napisao: „Režija, adaptacija i gluma naše vrhunske glumice Jasmina Večanski Kujundžić su neverovatni. Svi glumci su bili u svom punom sjaju. Naša modna kreatorka svetskog glasa Nataša Šarić dokazala je kostimima i u ovoj predstavi da je vrh. Sve to su začinili izvanrednom muzikom briljantni Branislav Radovanović i Ivan Aleksijević. Vizuelni dizajn Nine Milenović Jovanović je obojio celu predstavu, a uz tehničku koordinaciju Nenada Forga stvorena je potpuna harmonija. Bila je to predstava za koju poželiš da se satima ne završi. Bravo za celu ekipu.”

Uzvikivala je i mlada i stara publika „Bravo” kada je pozdravljala ekipu na sceni.

Bili su zadovoljni i rediteljka, ona koja je napisala i tekst, Jasmina Večanski Kujundžić, kao i Branislav Radovanović, producent i osmišljavač ovog velikog poduhvata Kulturnog centra.

(Pančevac / N. Simendić)

