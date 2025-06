Ako se na dlanu ukovrdža falsifikat je, ako se razmazuje onda je pravi: Lažni sir i kajmak sve češći na tržištu

Čačak – U poslednje vreme u prodavnicama širom Srbije pojavili su se proizvodi koji izgledom, teksturom, mirisom pa čak i ukusom izgledaju kao da su napravljeni od mleka. Međutim, oni to nisu jer su tržište prepravili falsifikati čak i u ovoj proizvodnji. Na udaru su se tako našli veliki, a ponajviše oni mali, tradicionalni proizvođači mleka i mlečnih proizvoda. Kako se prave kvalitetan sir i kajmak pitali smo domaćice u selima kod Čačka.

Dragana Nešović iz Ježevice nadaleko je čuvena po svom kajmaku i kako kaže za samo jedan kilogram ovog delikatesa potrebno je čak 10 do 12 litara svežeg mleka.

– Najbitnije je da od momenta muže u što kraćem roku mleko proključa, kada proključa odnosim ga u hladnu prostoriju gde ono 3-4 sata bude u toj hladnoj prostoriji, onda ga opet vratimo na malo dogrevanja da bi se nahvatao što veći proces te mlečne masnoće, odnosno da bi kajmak bio što kvalitetniji, priča za RINU Dragana.

Na drugom kraju Čačka Zorica Đerović osavremenila je način proizvodnje sira i taj proces danas je četiri puta kraći. Ali kako tvrdi – neka, davno postavljena pravila moraju se i danas ispoštovati.

– Mora da vre oko 10 minuta kako bi se ubile sve bakterije. Da bi krajnji proizvod bio kvalitetan i pre svega zdrav, čitav proces proizvodnje sira bazira se i počinje od jedne stavke. To je higijena. Ja ovo kako pomuzem, ja odmah stavljam, varim, kajmačim u šerpama i to mi stoji do uveče. Tada stavim u frižider, ujutru skidam kajmak, a potom sirim, kaže Zorica.

A kako prepoznati da li su sir i kajmak lažni i da li se lažna roba zista može otkriti, mišljenja su podeljena.

– Jedini način da kupite pravu stvar je da imate poverenja u tog prodavca. Inače, falsifikat je skoro ravan originalu, kako za kajmak i za sir, tako i za med. Čuo sam da stavljaju i margarin u kajmak i svašta, ali ima jedno pravilo za sir. Stavi se na dlan, ako se ukovrdža onda je lažan, a ako se razmazuje onda je pravi, kaže Milija Petrović iz Čačka.

(RINA)

