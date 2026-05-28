Južni Banat

Podrška onkološkim pacijentima 2. juna u vili „Mis Helena“ u Opovu

13:00

28.05.2026

Foto: Pančevac

U prostoru nedavno rekonstruisane vile „Mis Helena“ u Opovu, u utorak, 2. juna 2026. godine sa početkom u 17 časova, biće održan karavan podrške mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata pod sloganom „Snaga cveta kad podrška raste“.

Ovaj događaj ima za cilj da skrene pažnju javnosti na značaj psihološke podrške osobama koje se suočavaju sa malignim bolestima, ali i njihovim porodicama, prijateljima i negovateljima. Organizatori ističu da je mentalno zdravlje važan deo procesa lečenja i oporavka, te da zajednica ima ključnu ulogu u pružanju razumevanja, podrške i ohrabrenja.

(naseopovo.rs )

 

