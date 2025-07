Vučić svečano otvorio fabriku u Preljini i najavio: Od ponedeljka za 2 sata do Zlatibora!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja fabrike kompanije PWO Group u Čačku.

Obraćanje predsednika Vučića

– Za nas je ovo veliki događaj i važna vest. Naš zajednički put do današnjeg dana trajao je četiri godine. Uprkos teškim vremenima, ovaj projekat je dosledno rađen. Ovo je simbol dobrih ekonomskih odnosa Srbije i Nemačke. Ove godine ćemo preći 10 milijardi u trgovinskoj razmeni. Prvi put Srbija ima suficit u trgovini sa Nemačkom – kaže Vučić.

Ističe da je srećan zato što je reč o divnoj porodičnoj kompaniji iz Baden Virtenberga.

– Danas u fabrici radi 137 ljudi, biće 550 u kratkom narednom periodu, a nadamo se da će ići do 800 – dodao je predsednik.

– Ja sam ponosan što u nelakim vremenima uspevamo da gradimo. Toliko sam nekako ustreptao od želje da otvorimo sekciju do Požege. Svaki dan mi nešto odlažu. Rešićemo nadam se i taj poslednji papir, da završimo sve i da u narednih tri-četiri dana otvorimo – navodi Vučić.

Kazao je da ništa ne pada sa neba.

– Nema država ćup, mi svi zajedno moramo da zaradimo novac – istakao je predsednik.

Naveo je da je ponosan i na subvencije koje su dodeljene ovoj kompaniji.

– Kompanije iz Baden Virtenberga nam dugo ostaju. Mnogo dobra i vredna stvar za ovaj deo Srbije. Mnogo hvala na poštovanju koje ukazujete prema Srbiji. Molim vas da Srbiju doživljavate kao svoju otadžbinu – rekao je Vučić.

Obratio se radnicima, kojima je rekao da je i država Srbija pomogla njihovo zaposlenje.

– Pokažite koliko smo vredni i lojalni. Srbija ide napred i nikada neće da stane – poručio je Vučić.

O tome što je Kancelarija za ljudska prava UN pozvala vlast na slobodu izražavanja i okupljanja, Vučić kaže:

– Svakojakih gluposti sam se naslušao od raznih stručnjaka za ljudska prava, koji ćute kada u Holandiji i Nemačkoj hapse protestante uglavnom ni zbog čega i to rade na brutalan način. U Srbiji su dozvoljenja okupljanja, čak i protivzakonita. Što je najgore mi štitimo protivzakonita, kriminalna okupljanja na svakodnevnom nivou. Dakle okupe se ljudi na krimnalan način, ne prijave nikom, mi ih štitimo da ne bi niko probio ni sa dve, ni sa tri, ni sa četiri strane. To ludilo u kom mi trošimo sredstva državna, narodna, mora da stane. Naravno da je kod nas ne samo sloboda okupljanja u potpunosti dozvoljenja, i sloboda izražavanja u kojoj blokaderi kažu – smrt policiji i ne stide se toga. Uvek se iza takvih primedbi kriju geopolitički ciljevi. Proverite odakle je taj neko došao i videćete zašto to govori.

O blokadama

– Ovo su sada pretvorili u kontejnersku revoluciju. Ljudi će ih pamtiti po smeću. Moj očinski savet je bio da to ne rade. Bićete sve slabiji, što više kontejnera budete izneli. Možete da nam zaustavite prugu na 15-20 minuta, intervenisaće policija. Ne možete doveka. Nije to odnos prema Vučiću, već prema zemlji, svim građanima. Neverovatne stvari se dešavaju, zato je bes sve veći. Zadovoljan sam reakcijom policije. Nisam za drakonske kazne, da kazniš to dete 4-5 godina. Idi čitaj knjigu, radi nešto drugo. Važno je da policija bude prisutna, jer policija je ta koja njih štiti. Narod bi uzeo motku u ruke i sklonio njih – rekao je Vučić.

– Kraj njihovi pokušaja neće biti skoro, a suštinski je završeno odavno, samo oni to ne mogu da razumeju. Mediji kriminalca Šolaka i onog kome nikada nije dovoljno para, baš njega briga za Srbiju, osim da uništava zemlju koju je najpre opljčkao, stvaraju ludačke emocije. Što se tiče ovih iz opozicije, podsetiću – 28. juna je policija samo stajala. Sinoć su bili napadnuti policajci kod Pravnog. Za mene je strašno važno da vam ukažem da je kod nas sloboda okupljanja dozvoljena, čak i ona protivzakonita. U njihovo vreme nikada nije. Ubistvo Ranka Panića se dogodilo samo zato što oni nisu dozvolili da prošetamo Svetogorskom ulicom, i da dođemo do RTS i Predsedništva. Svakog dana podnesu hiljade krivičnih prijava protiv mene. Znaju oni da ovde nema nikakvog nasilja. Nasilje je za njih srednje ime. Imaju neki poseban pik na žene. Jeste videli šta oni rade sa novinarkom Milicom Škorić? Čisti kretenski postupci. Zamislite skačete po kontejneru i kažete uspela nam je revolucija. Narodu je lako da izabere – izjavio je Vučić.

Obilazak fabrike

– Fabrika je nastala za 14 meseci ni iz čega. Zaposliće uskoro 500 ljudi, u daljoj fazi i do 800. Ogromna stvar za Čačak, ne bi toga bilo da nije auto-puta, 28.000 ljudi u Čačku je 2012. bilo zaposleno, a sada 10.000 više zaposlenih. To je velika stvar za ovaj grad i za celu Srbiju – rekao je Vučić.

Istakao je da je ukupna vrednost investicije 89 miliona evra i da je država pomogla investiciju značajnim subvencijama.

– Kada dođe nemačka porodična kompanija, oni dođu da ostanu zauvek. Ovo su kompanije koje su nam potrebne za budućnost. Moramo da uradimo još neke infrastrukturne stvari – dodao je predsednik.

Vučić je kazao da je teška situacija u svetu i da nije lako dovoditi investitore.

– Ovo su kompanije koje možemo da privučemo, ovo je za nas blago, za Čačak blago. Ovo donosi nove pare Čačku, svaka fabrika je nova injekcija. Biće veća potrošnja u prodavnicama, restoranima, hotelima – ističe predsednik.

Na pitanje da li će u toj fabrici raditi i ljudi iz Kraljeva, a ne samo iz Čačka, Vučić je rekao da je to sasvim logično.

– Mobilnost moramo da povećamo, kod nas je navika da radimo tri metra od kuće, a ja imam dvojicu prijatelja koji žive u Berlinu i svaki dan železnicom idu na posao u Hamburg. To je pitanje tržišta – kazao je predsednik.

“Od ponedeljka dva sata od Beograda do Zlatibora”

Vučić je najavio da će do ponedeljka biti otvoren auto-put do Požege.

– Očekivao sam da će da bude sutra, da li će biti subotu, nedelju. Mora da bude do ponedeljka. Došlo neko vreme u kome svako gleda kako da zaustavi državu. Biće otvoreno u naredna tri-četiri dana. Od ponedeljka ljudi mogu da računaju maksimalno dva sata do Zlatibora od Beograda – rekao je predsednik.

O rezultatima izbora u Kosjeriću

Upitan za rezultate ovonedeljnih lokalnih izbora u Kosjeriću, predsednik Vučić je rekao koji je to preokret.

– Neverovatna promena u svesti građana, s jedne strane neko nudi fabrike, s druge strane nude smeće i kontejnere, neće ljudi smeće – rekao je Vučić.

O kompaniji

Kompanija PWO je lider u proizvodnji delova za svetske brendove u automobilskoj industriji.

Reč je o jednoj od najvećih investicija u centralnoj Srbiji, koja u Čačak dovodi vrhunsku nemačku tehnologiju i otvara vrata za čak 800 novih radnih mesta.

PWO je globalni lider u proizvodnji delova i sistema za najpoznatije automobilske brendove.

Nova fabrika prostire se na 17.000 kvadrata, a već u prvoj fazi, koja će biti završena do kraja leta, posao će dobiti 200 radnika. Više od 80 odsto zaposlenih činiće visokoobrazovani stručnjaci, zahvaljujući saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku i drugim obrazovnim institucijama.

Početak proizvodnje se očekuje krajem 2025. godine, kao i otvaranje više od 500 novih radnih mesta.

(Pančevac)