Maksimalna potrošnja vode

PANČEVO – Zbog visokih spoljašnjih temperatura potrošnja vode iz pančevačkog vodovoda značajno je povećana. Iako za sada sistem snabdevanja nije ugrožen u ovom preduzeću apeluju na građane da racionalnije troše vodu, prenosi RTV.

Ovih dana u pančevačkom JKP Vodovod i kanalizacija beleže maksimalnu potrošnju vode. Neracionalno zalivanje bašta, dvorišta , punjenje bazena i slično uvećali su potrošnju za 50 odsto.

„Ako znamo da je prosečni protok 300 litara u sekundi sada imamo i do 450 litara sa maksimumima koji su preko 600 L. To je velika količina koju moramo da isporučimo građanima. Do sada nismo imali prekide u vodosnabdevanju i ne verujem da ćemo imati. Do manjeg pritiska može doći samo usled havarije kada moramo da oborimo pritisak da bi sanirali havariju“, rekao je Aleksandar Radulović, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo.

Pančevo se snabdeva vodom iz tri izvorišta i više od 80 bazena a kvalitet vode je dobar uključujući i južna sela: Starčevo, Omoljicu, Brestovac i Ivanovo gde je nedavno nakon problema u Rafineriji kratkotrajno preporučeno građanima da ne koriste vodu za piće.

Početkom godine u par navrata bilo je otežano snabdevanje vodom stanovnika viših spratova zbog korozije cevi koja prolazi ispod Tamiša. U prethodnom periodu rekonstruisan je magistralni vodovod od filter stanice do grada izuzev ovog dela. Posao je izuzetno složen i tek predstoji zamena a u međuvremenu obnovljena je zaštita koja čuva cev od korozije i daljeg propadanja što bi donekle trebalo da spreči pojavu pukotina i očuva kvalitet vodosnabdevanja u gradu.

(RTV)