Muzička škola „Jovan Bandur” osvojila pet prvih nagrada u Subotici

Učenici Muzičke škole „Jovan Bandur” iz Pančeva ostvarili su istorijski uspeh na Republičkom festivalu u Subotici, koji se održava od 9. do 13. maja. U snažnoj konkurenciji 59 muzičkih škola iz cele zemlje, pančevačka škola je u ukupnom zbiru osvojila visokih 98,60 bodova, čime se plasirala u sam vrh ove prestižne manifestacije.

Pančevački talenti su na festivalu briljirali i osvojili čak pet prvih nagrada, od kojih su tri sa maksimalnih 100 bodova. Laureati maksimalnog učinka su Nikolina Kojić (5. razred OMŠ, gitara) u klasi profesora Vladimira Vojnaka, Marina Erbes (4. razred OMŠ, solo pevanje) iz klase profesorke Marijane Veselinović i uz klavirsku saradnju Aleksandre Nikolić, kao i kamerni trio „Dame”, koji čine Marina Erbes, Bisera Stojanović i Leona Majdlen, pod mentorstvom profesorki Marijane Veselinović i Marijane Marček Valente.

Vrhunske rezultate upotpunili su Dimitrije Avramović (5. razred OMŠ, horna) koji je osvojio prvu nagradu sa 94,57 bodova u klasi profesorke Milice Budimirov i uz klavirsku saradnju Marijane Marček Valente, kao i Nemanja Vučetić (6. razred OMŠ, harmonika) sa osvojenih 98,43 boda u klasi profesora Nemanje Grujičića.

Iz uprave Muzičke škole „Jovan Bandur” poručili su da su izuzetno ponosni na svoje učenike i profesore koji su školu i grad Pančevo predstavili u najsjajnijem svetlu, te su uputili iskrene čestitke kolegama i đacima na ogromnom radu, trudu i zalaganju.

