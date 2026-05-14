Uznemirujući video iz sarajevske škole: Nastavnik psovao i tukao đaka

U sarajevskoj Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ juče je došlo do teškog incidenta kada je nastavnik fizičkog vaspitanja, Adi Pašić, fizički i verbalno nasrnuo na učenika tokom nastave. Ceo događaj telefonom su snimili drugi đaci iz razreda, a uznemirujući video-snimak brzo je dospeo u javnost i pokrenuo lavinu reakcija.

Prema nezvaničnim informacijama i audio-zapisu sa samog snimka, incidentu je prethodilo neprimereno ponašanje učenika koji je navodno lupao o staklo na vratima sale za fizičko vaspitanje. Revoltiran ovim postupkom, nastavnik Pašić je agresivno reagovao, uhvatio dečaka za odeću, grubo ga gurnuo prema klupi, vikao na njega i uputio mu psovke.

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, što je zvanično potvrđeno i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).

„Roditelj maloletnog učenika pristupio je u prostorije Policijske uprave Centar radi podnošenja prijave protiv predmetnog nastavnika. Prijavljeni incident, odnosno neprimereno ponašanje prosvetnog radnika prema đaku, dogodio se tokom nastavnog časa. Nakon što se kompletira prijava i sprovedu sve zakonom predviđene radnje, biće poznata i tačna pravna kvalifikacija ovog događaja“, izjavila je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Ovaj događaj ponovo je otvorio duboku društvenu debatu o stanju u prosvetnom sistemu, gubitku autoriteta nastavnika, ali i neprihvatljivosti fizičke sile kao vaspitne mere. Dok deo javnosti i roditelja oštro osuđuje postupak prosvetnog radnika, zahtevajući hitnu suspenziju i krivičnu odgovornost, u komentarima na društvenim mrežama i portalima primetan je i značajan broj onih koji pravdaju reakciju nastavnika, kriveći roditelje za opšti nedostatak kućnog vaspitanja i porast vršnjačkog bezobrazluka u školama.

Očekuje se hitno očitavanje uprave OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ kao i nadležnog Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS o statusu i daljim sankcijama za imenovanog nastavnika.

(Pančevac/Raport)