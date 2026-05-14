Filmski kviz za narod u petak u Kulturnom centru

Oprobajte svoje filmsko znanje i prijavite ekipu na vreme za prvi filmski kviz u Kulturnom centru Pančeva

Ako ste filmofil i ubeđeni ste da biografije glumaca i reditelja, dobitnike Zlatne palme i Oskara, godine nastanka filmova i druge detalje iz istorije filma držite u malom prstu, prijavite se za „Filmski kviz u Centru” koji će se prvi put odigrati u petak, u 19 časova u Kulturnom centru Pančevo.

Za godine se ne pita jer je ovaj kviz namenjen namenjen ljubiteljima sedme umetnosti iz svih generacija. Ekipe mogu imati od tri do šest članova ali prijava unapred, putem Instagram profila @pubkvizmislilac ili na broj telefona 061/325-6392, je obavezna. Plaćanja nema.

Kviz se sastoji od devet tematskih kategorija – osam će uvek biti iste a deveta neće biti poznata unapred, pa će to biti iznenađenje večeri.

Za najuspešnije ekipe obezbeđene su nagrade, zato ne oklevajte – okupite tim i prijavite se na vreme.

A bez sumnje, ovaj filmski kviz biće zanimljiv i za publiku i navijače.

(Pančevac)

