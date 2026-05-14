Sakupljeno rekordnih 2.000 kubika kabastog otpada

JKP „Higijena“ Pančevo uspešno je završilo aprilsku akciju sakupljanja kabastog otpada, prikupivši rekordnih skoro 2.000 kubnih metara materijala. Prema rečima PR-a Uroša Draževića, sledeća akcija besplatnog odnošenja otpada za Pančevo, Starčevo i Dolovo planirana je za oktobar.

Naime, Javno komunalno preduzeće „Higijena“ uspešno je sumiralo rezultate velike prolećne akcije sakupljanja i odnošenja kabastog otpada, koja je spovedena u periodu od 1. do 30. aprila 2026. godine. Prema zvaničnim podacima, tokom jednomesečnog intenzivnog rada na terenu sakupljeno je skoro 2.000 kubnih metara otpada, što predstavlja apsolutni rekord od kada se ova komunalna akcija organizuje na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta.

Uroš Dražević, PR JKP „Higijena“, izrazio je veliko zadovoljstvo odzivom građana i angažovanjem svih resursa preduzeća.

„Sakupljeno je skoro 2.000 kubnih metara kabastog otpada, što je najveća količina zabeležena od kada se održava ova akcija. Građani su pokazali visok nivo odgovornosti, a naše radne jedinice su dale svoj maksimum na terenu“, izjavio je Dražević.

Kompletan tehnički presek i organizacija po rejonima

U ovoj masovnoj ekološkoj akciji učestvovale su udružene radne jedinice „Čistači“ i „Iznošenje otpada“. Ekipe su svakog dana, u periodu od 7 do 15 sati, odnosile stari nameštaj, ambalažu, baštenski i sav drugi otpad, izuzev građevinskog šuta čije odnošenje ne spada u domen ove akcije.

Pored svih gradskih naselja (Sodara, Solara, Zelengora, Tip Stanko, Pepeljara, Kotež I i II, Strelište, Knez Misa, Stari Tamiš i Tesla) i centralnih ulica, akcijom su detaljno obuhvaćene i seoske sredine, kao i školske zone:

Dolovo: Otpad je uklonjen kroz četiri odvojena rejona.

Starčevo: Akcija je uspešno sprovedena u Donjem i Gornjem kraju, kao i u naseljima Šumice i Radničko naselje.

Školske zone: Ekipe su očistile prostore oko svih ključnih obrazovnih ustanova, uključujući Gimnaziju „Uroš Predić“, tehničku, mašinsku i poljoprivrednu školu, ŠOSO „Mara Mandić“, kao i brojne osnovne škole (poput OŠ „Stevica Jovanović“, OŠ „Vasa Živković“, OŠ „Miroslav Mika Antić“ i drugih).

Poseban kvalitet ovogodišnjoj akciji dala je organizacija takozvanih „dana po pozivu“. Svakog petka tokom aprila, kao i poslednja dva dana meseca (29. i 30. aprila), komunalne službe su radile isključivo po direktnim prijavama građana i vršile kontrolne obilaske već pređenih terena, čime je sprečeno stvaranje novih divljih deponija.

Sledeća akcija u oktobru

Iz JKP „Higijena“ apeluju na sugrađane da u narednom periodu kabasti otpad ne odlažu pored kontejnera, već da sačekaju naredni organizovani termin. Kako je najavljeno, sledeća velika akcija besplatnog odnošenja kabastog otpada u Pančevu, Starčevu i Dolovu biće održana u oktobru ove godine.

(Pančevac/S.L)

