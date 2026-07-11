Zvezde otkrivaju tajne 11. jula: Dan kada se spajaju strast Lava i razum Device

Astrološki presek za subotu, 11. jul 2026. godine, donosi dinamičnu i komunikativnu energiju. Mesec se nalazi u Blizancima, što ovaj vikend čini savršenim za druženje, razmenu ideja i kraća putovanja. Nedavni prelazak Venere u znak Device (9. jula) unosi dozu praktičnosti u emotivne odnose, dok Mars i Jupiter u Lavu pale vatru ambicije i strasti.

U nastavku je kompletan i detaljan dnevni horoskop za svih 12 znakova zodijaka.

♈ Ovan (21. mart — 19. april)



Posao: Komunikacija sa saradnicima je brza, ali pazite na sitne nesporazume i dvosmislene poruke.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu privući pažnju harizmatične osobe kroz poruke ili društvene mreže. Zauzeti uživaju u planiranju zajedničkog izleta.

Zdravlje: Moguća je prolazna nervoza; prijaće vam šetnja ili lagani kardio trening.

♉ Bik (20. april — 20. maj)

Posao: Danas je fokus na finansijama i analizi troškova, pa izbegavajte impulsivnu kupovinu.

Ljubav: Venera u Devici vam donosi stabilnost i želju da voljenoj osobi pokažete privrženost kroz sitne, praktične gestove.

Zdravlje: Stabilno, ali obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

♊ Blizanci (21. maj — 20. jun)

Posao: Sa Mesecom u vašem znaku, vi ste u centru pažnje i zračite kreativnim idejama koje drugi rado prihvataju.

Ljubav: Šarmantni ste i lako osvajate rečima, pa je idealan trenutak za izlazak ili uzbudljiv sastanak uživo.

Zdravlje: Puni ste energije, ali ne zaboravite da napravite pauzu za kvalitetan san.

♋ Rak (21. jun — 22. jul)

Posao: Sunce u vašem znaku daje vam unutrašnju snagu, ali danas radije birate rad iz senke i kovanje dugoročnih planova.

Ljubav: Imate potrebu za mirom i dubokim, intimnim razgovorima sa partnerom daleko od buke.

Zdravlje: Slušajte intuiciju i priuštite sebi prepodne za odmor i meditaciju.

♌ Lav (23. jul — 22. avgust)

Posao: Mars i Jupiter u vašem znaku daju vam ogromnu pokretačku snagu, pa uspešno završavate sve što ste naumili.

Ljubav: Privlačite poglede gde god se pojavite; slobodni Lavovi mogu doživeti flert u krugu prijatelja.

Zdravlje: Odlično, ali kanališite višak energije kroz fizičku aktivnost.

♍ Devica (23. avgust — 22. septembar)

Posao: Pod uticajem Venere u vašem znaku, vaši profesionalni kvaliteti i organizovanost dolaze do punog izražaja.

Ljubav: Zračite posebnom privlačnošću, a partner pokazuje spremnost da se prilagodi vašim željama i planovima.

Zdravlje: Moguć je manji umor u večernjim satima usled prevelikih obaveza.

♎ Vaga (23. septembar — 22. oktobar)

Posao: Idealno je vreme za učenje, širenje vidika ili planiranje putovanja u inostranstvo.

Ljubav: Želite promenu rutine; razgovori sa partnerom o filozofskim temama ili zajedničkim snovima osvežiće odnos.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi i svež vazduh.

♏ Škorpija (23. oktobar — 21. novembar)

Posao: Finansijska situacija se popravlja, ali izbegavajte donošenje rizičnih odluka na prečac.

Ljubav: Strasti su naglašene, a partnerstvo zahteva potpunu iskrenost i rešavanje starih nesuglasica.

Zdravlje: Regenerišete se kroz odmor; oslobodite se nakupljenog stresa.

♐ Strelac (22. novembar — 21. decembar)

Posao: Fokus je na javnim poslovima i diplomatskim razgovorima gde vaša reč ima veliku težinu.

Ljubav: Mesec u polju partnerstva donosi vam dinamičan dan sa voljenom osobom; slobodni mogu upoznati nekoga preko posla.

Zdravlje: Osetljivost zglobova ili ramena; izbegavajte podizanje teškog tereta.

♑ Jarac (22. decembar — 19. januar)

Posao: Dan donosi dosta sitnih obaveza i detalja na koje morate obratiti pažnju, ali vaša disciplina pobeđuje sve prepreke.

Ljubav: Praktična podrška partneru u svakodnevnim aktivnostima učvrstiće vaše poverenje i bliskost.

Zdravlje: Obratite pažnju na imunitet i unosite više vitamina.

♒ Vodolija (20. januar — 18. februar)

Posao: Kreativni ste i pronalazite brza, inovativna rešenja za tekuće probleme.

Ljubav: Slobodne Vodolije očekuje uzbudljiv dan ispunjen flertom i zabavom, dok zauzeti uživaju u društvu dece ili partnera.

Zdravlje: Osećate se poletno i puni ste pozitivne energije.

♓ Ribe (19. februar — 20. mart)

Posao: Najbolje ćete funkcionisati ako radite od kuće ili se posvetite privatnom, porodičnom biznisu.

Ljubav: Emocije su duboke, a razgovor u krugu porodice donosi vam preko potreban osećaj sigurnosti i mira.

Zdravlje: Smanjite tempo i provedite veče opuštajući se uz omiljenu knjigu ili film.

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