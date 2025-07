Nedeljni horoskop od 21. do 27. jula: Saznajte šta vam zvezde kažu

Nedeljni horoskop od 21. do 27. jula 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 21. do 27. jula 2025. godine obeležiće nagli nalet energije koji će vašu snagu usmeriti u neočekivanom pravcu. Od 21. do 23. jula mogući su događaji koji će vas navesti da preispitate svoje lične granice, možda su vam dosadašnje granice u odnosima ili na poslu postale tesne. Ovo je pogodno vreme da razmotrite dogovore koji već duže vreme izazivaju unutrašnji nemir. Ipak, izbegavajte impulsivne odluke, situacija zahteva hladnu glavu. Moguće je da ćete biti posebno primećeni u očima osobe koju dugo poznajete. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Ovo je nedelja unutrašnjeg sukoba između potrebe za stabilnošću i želje za promenama. Od 21. do 23. jula mogući su razgovori s bliskim osobama o raspodeli obaveza ili finansijskih sredstava. Vaša pozicija delovaće čvrsto, ali unutrašnji glas će vam šapnuti da je kompromis ipak neophodan. Od 24. jula fokus se premešta na poslovnu sferu. Kolege ili nadređeni mogli bi da pokažu neočekivano interesovanje za vaše nerealizovane projekte. Do kraja nedelje moguć je kontakt sa osobom iz prošlosti ili novo poznanstvo koje će probuditi emocije. Najbolji dani biće vam ponedeljak i nedelja.

BLIZANCI

Očekujte nedelju punu razmene informacija i emotivnih uspona i padova. Od 21. do 23. jula bićete u centru pažnje u društvenim krugovima, ali to neće doneti očekivanu radost. Od vas će se tražiti jasni odgovori na pitanja na koja još nemate spreman odgovor. Važno je da zadržite distancu kako ne biste ušli u sukob. Od 24. jula finansijska sfera zahtevaće promenu, moguće je da ćete uvideti da neki od vaših trenutnih troškova ne odgovaraju vašim stvarnim ciljevima. Do kraja nedelje moguće su iznenadne vesti od daljih rođaka ili starih prijatelja koje bi mogle da utiču na vaše planove za naredne mesece. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

RAK

Počinje nedelja duboke introspekcije i preispitivanja životnih vrednosti. Od 21. do 23. jula osetićete rastuće nezadovoljstvo zbog svakodnevnih obaveza. Mogući su sukobi s ljudima koji pokušavaju da vam nametnu svoj način života. Pokušajte da ne uzimate tuđa očekivanja previše k srcu. Od 24. jula aktiviraće se sfera ljubavnih odnosa! Slobodni Rakovi mogu da upoznaju osobu koja će im promeniti pogled na bliskost, dok zauzeti mogu da dožive talas strasti ili, suprotno, krizu. Do kraja nedelje briga o zdravlju postaće prioritet. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

LAV

Spremite se za nedelju uspeha! Od 21. do 23. jula vaša kreativnost će doći do izražaja i tražiće izražavanje u neobičnim formama. Možda poželite da promenite imidž ili započnete projekat koji će iznenaditi okolinu. Ipak, izbegavajte preteranu teatralnost, ne moraju svi da budu spremni da prihvate vašu novu stranu. Od 24. jula komunikacija postaje ključna, možete da rešite stare nesuglasice. Do kraja nedelje mogući su neplanirani izleti ili pozivi koji će vas naterati da preispitate prioritete. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

DEVICA

Nedeljni horoskop od 21. do 27. jula 2025. godine kaže da vas očekuje nedelja borbe između logike i emocija. Poslovne obaveze zahtevaće maksimalnu koncentraciju, ali unutrašnji glas može da vam ukaže da ste nešto važno prevideli. Proverite dokumenta i dogovore, moguće je da ćete otkriti grešku koja bi mogla da ugrozi planove. Od 24. jula društveni život i prijateljski odnosi se aktiviraju. Možete da se nađete u ulozi organizatora većeg događaja ili posrednika u nekom sukobu. Do kraja nedelje teme nasledstva ili osiguranja dolaze u fokus. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VAGA

Ovo je nedelja balansiranja između ličnih želja i društvenih obaveza. Pritisak od strane partnera ili kolega može da dostigne vrhunac. Bićete suočeni sa zahtevima koji su suprotstavljeni vašim principima. Važno je da ostanete prisebni jer ishitrene reči mogu da naruše vašu reputaciju. Od 24. jula sfera obrazovanja i ličnog razvoja može da vam donese iznenadnu priliku, na primer, ponudu za kurs koji će proširiti vaše profesionalne mogućnosti. U ljubavi budite mudri, tajne mogu da vam se obiju o glavu. Najbolji dani biće vam subota i nedelja.

ŠKORPIJA

Transformacija i skrivene prilike su u fokusu vašeg nedeljnog horoskopa. Možete da osetite da tuđe tajne počinju da vas opterećuju. Informacija do koje ste došli, slučajno može da vas natera da preispitate odnos s bliskom osobom. Izbegavajte ogovaranja, to bi samo pogoršalo situaciju. Od 24. jula karijera dolazi u fokus. Pred vama je prilika da zauzmete poziciju koju ste dugo smatrali nedostižnom, ali moraćete da preuzmete rizik. Do kraja nedelje kreativni eksperimenti postaće važni. Ne plašite se da šokirate okolinu nekonvencionalnim pristupom, upravo to može da privuče prave ljude. Najbolji dani biće vam utorak i sreda.

STRELAC

Nedeljni horoskop od 21. do 27. jula 2025. godine kaže da vas očekuju filozofska razmišljanja i neočekivana putovanja. Od 21. do 23. jula bićete primorani da branite svoja uverenja. Vaši argumenti biće čvrsti, ali emocije bi mogle da otežaju da jasno izrazite misao. Finansijska sfera zahtevaće oprez. Ponuđeni poslovi ili investicije mogu da deluju primamljivo, ali kriju zamke. Do kraja nedelje, ljubavno polje postaće izvor sreće. Moguće je učešće u događaju koji će promeniti vaše viđenje porodičnih vrednosti. Najbolji dani biće vam petak i nedelja.

JARAC

Pritisak porodice ili partnera se pojačava, očekivaće od vas korake koji nisu u skladu s vašim dugoročnim ciljevima. Važno je da razdvojite tuđe ambicije od sopstvenih. Kreativna sfera pružiće vam iznenadno rešenje, uspećete da sprovedete ideju koju su drugi smatrali neostvarivom. Do kraja nedelje komunikacija s kolegama postaće ključna. Vaša sposobnost da postignete kompromis u ljubavi pomoći će u rešavanju starog konflikta, ali pazite da ne budete previše samokritični. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

VODOLIJA

Inovacije, emotivni izlivi i želja da eksperimentišete u svakodnevici. Možda odlučite da potpuno promenite enterijer ili dnevnu rutinu. Međutim, ne mora svima iz okruženja da bude po volji vaša potreba za promenama. Od 24. jula finansijska sfera tražiće detaljnu analizu, moguće je da neke vaše investicije ne ispunjavaju očekivanja. Do kraja nedelje romantični odnos biće u centru pažnje. Moguće je da ćete upoznati osobu koja će vas izazvati da preispitate svoj racionalni pristup i poverujete u ono što ne može da se objasni logikom. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

RIBE

Nedeljni horoskop od 21. do 27. jula 2025. godine kaže da vas očekuje nedelja duhovnog buđenja. Vaša intuicija biće na vrhuncu, jasno ćete osećati kome možete da verujete, a od koga treba da se distancirate. Izbegavajte one koji pokušavaju da manipulišu vašom empatijom. Od 24. jula karijera će zahtevati prilagodljivost, možete da dobijete priliku da zauzmete poziciju koja traži veštine van vašeg uobičajenog domena. Ne reagujte burno tokom sukoba u ljubavi, postoji šansa da se brzo pokajete. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

(mondo.rs)