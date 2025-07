Bajatović: Neće biti nestašice gasa

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je posle odlaganja sankcija NIS-u za još mesec dana da su dobre vesti što i pored toga što je Srbija kolateralna šteta sankcija, ostavljeni su ipak uslovi da NIS preživi. Govoreći o cenama gasa na evropskom i svetskom tržištu, Bajatović je rekao da je cena pala uz ocenu da to nije realno stanje.

Američka administracija je ponovo odložila sankcije NIS-u samo na mesec dana. Vlada Srbije je tražila prolongiranje na šest meseci.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da se ne može reći da je očekivano da se opet sankcije NIS-u odlože, jer je za to morala da se bori i srpska vlada i lobisti.

Prema njegovim rečima, ovo su političke sankcije, jer su se zaoštrili odnosi između SAD i Rusije, što otežava okolnosti.

Ističe da su dobre vesti te što i pored toga što je Srbija kolateralna šteta sankcija, ostavljeni su ipak uslovi da NIS preživi.

„NIS je imao 80 odsto veleprodaje, to sada pada jer postoje neizvesnosti kod njihovih velikih klijenata, ali ima 60 odsto maloprodaje u Srbiji. Bez obzira na opterećenost od 550 miliona evra kreditnih zaduženja, a tu je mnogo pomogla i vlada i Narodna banka Srbije, pa krediti nisu proglašeni dospelim, a tu vidim i dobru stranu da NIS nastavi da živi“, naveo je Bajatović.

Istakao je da iako je otežano poslovanje NIS može da živi, može da diše. Bajatović ne vidi kao problem prerađivačke i tržišne okolnosti u samoj Srbiji, dakle u samoj naftnoj industriji Srbije.

„Pad vrednosti kapitala NIS-a i slične stvari. To je cilj OFAC-a. Ja se nadam da će u relativno skorom vremenu biti ipak nekih razgovora između Rusa i Amerikanaca, da će biti neki mirovni proces“, naveo je direktor Srbijagasa i dodaje da očekuje još mesec dana produžetka odlaganja sankcija, a da će se za kasnije videti.

Naglasio je da se ne očekuju nestašice, veliki cenovni udari niti bilo kakve špekulativne radnje koje, kako je rekao, ne mogu da spreče Vlada Srbije, NIS i drugi učesnici na tržištu.

Povoljnije cene gasa na berzama

Kada je reč o gasu, nešto su povoljnije cene na evropskim i svetskim berzama.

„Što se tiče berze. U ovom momentu je to palo na 32, 33 evra za megavat ili 330 evra za 1000 metara kubnih i vidim da se svi radujete. Međutim, to nije realno stanje na berzi. Gasa nema dovoljno da bi se on tako kupovao, da biste pravili neke velike ugovore. S druge strane, evropska skladišta su popunjena 64 odsto. Prethodne tri godine u proseku u ovo doba je bilo 83 odsto. Ne možete vršiti snabdevanje tržišta iz skladišta“, naveo je Bajatović.

Kako je rekao, Evropljani su videli da im se kreira lagana nestašica gasa, a svaka nestašica diže i cenu.

„U ovom momentu oni kupuju vrlo ravnomerno, Amerika ne može da isporuči više, oni gledaju da smanje Ruse, videli ste da imaju problem sa Katarom zbog ljudskih prava, ne znam gde to možete da nađete, demokratski gas“, rekao je Bajatović.

Prema tome, kako je dodao, u ovom momentu evropska potražnja je ujednačena na nivou da ne kreira rast cene gasa, ali se to neće desiti ni u zimskom periodu.

Radovi na Banatskom dvoru

Za Srbiju je veoma važno što je počelo proširenje skladišta Banatski dvor.

Govoreći o radovima na tom projektu, Bajatović kaže da je treća bušotina pri kraju, od četiri koje su dogovorene da se urade u toku leta.

„Naručena su četiri kompresora. Ja moram da kažem da razmišljamo da kupimo još dva. I računamo da ovo neće biti konačno proširenje“, kaže Bajatović i ističe da su svi problemi sa kojima se suočavaju rešivi.

„Praktično za bušotine imamo svu opremu, uradićemo svih 12 bušotina. Konačni minimalni kapacitet će biti 750 miliona metara kubnih. Kompresori će stići na vreme, nadam se, i jedni i drugi, zato i pravimo rezervu“, rekao je direktor Srbijagasa i najavio razvojne programe.

(RTS)