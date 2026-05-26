Stonoteniserke iz Kovačice osvojile srebrnu medalju

Na 10. jubilarnoj Sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine, koja je održana u Novom Sadu od 20. do 24. maja, stonoteniserke iz Kovačice ostvarile su izuzetan uspeh osvojivši srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji.

Ekipu su činile Maja Vanjo, Jana Havela i Aleksandra Motorožesku, koje su posle celodnevnih mečeva pokazale borbenost, znanje i pravi sportski duh. Poseban uspeh ostvarila je Maja Vanjo, koja je u pojedinačnoj konkurenciji bila najbolja među srednjoškolkama i osvojila zlatnu medalju.

Jubilarni 10. SOŠOV svečano je otvoren 20. maja na SPENS-u u Novom Sadu. Manifestaciju je otvorila predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, istakavši da je Vojvodina oduvek bila rasadnik velikih sportskih talenata i šampiona.

Ovogodišnja Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine okupila je oko 6.000 učenika, predstavnike školskih sportskih saveza i organizacija, a takmičenja se održavaju u 14 sportskih disciplina.

Manifestacija ima poseban značaj za Novi Sad, jer se održava u godini kada grad nosi titulu „Evropski grad sporta 2026“, ali i zato što se SOŠOV vratio u grad u kojem je prvi put održan, davne 1970. godine.

Uspeh kovačičkih stonoteniserki još jednom potvrđuje da se predanim radom, timskim duhom i upornošću mogu ostvariti veliki rezultati.

