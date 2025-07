Ana Brnabić: “Do kraja dana ću ponovo upoznati sve naše partnere o seriji incidenata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se na vanrednoj konferenciji za medije u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije.

– Ponovo želim da osudim najbrutalnije kršenje ljudskih prava pojedinaca, kao i ugrožavanje slbode i sigurnosti ljudi u Srbiji od strane blokadera samo i isključivo zato što se ne slažu sa njihovim stavovima. Što su su se usudili da kažu nešto što se blokaderima ne sviđa ili šta više, samo zato što se blokaderima ne sviđa ono što oni rade i funkcija koju obavljaju.

– Želim danas da upoznam javnost da ću do kraja dana ponovo upoznati sve naše evropske partnere i sve druge međunarodne partnere, ali i relevantne organizacije civilnog društva u Republici Srbiji. Na serije incidenata napada na ljude i na imovinu od strane blokadera sa molbom da se jasno izjajsne o tome da li je to ta evropska Srbija, da li je to ta demokratska, lepša i bolja i pravednija Srbija kakvu žele. Zato što je od izuzetnog značaja da to svi u Srbiji znamo i da se u skladu sa tim ponašamo.

– Ovakvim jezivim napadima, kada idete ljudima ispred zgrada, kuća, stanova u kojima žive, kada napadate prostorije određenih političkih stranaka samo zato što vam se ne sviđa politika tih stranaka je Evropa i čitav svet su mogli da svedoče samo u periodu od 1932 i 1938. godine u Nemačkoj.

– Blokaderi i Zborovi su sinoć otišli ispred zgrade gde živi savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević. Žena živi sama. Njih više stotina se okupilo da toj ženi preti i ugrožava joj sigurnost, samo zato što je savetnica predsednika Republike.

(Pančevac)