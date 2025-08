Predsednik Vučić: Tražiću pomoć i podršku naroda, ništa nije važnije od otadžbine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je opštini Žitorađa gde obilazi radove na obnovi kuća izgorelih u požaru u naselju Novo Momčilovo i u naselju Konjarnik.

– Vidim malo i osmeha sad. Brzo smo reagovali – rekao je Vučić tokom razgovora sa jednom od porodica kojoj je vatra uništila domaćinstvo.

– Mi smo ovo bukvalno privatno obezbedili, zamolili smo ljude. Brzo se to radi. Tako da sam baš srećan.

On je pre svega pozdravio okupljene, a zatim i radnike koji rade na obnovi kuća u naselju Novo Momčilovo.

“Stiže i uskoro i stoka, koju smo obećali, tu su i predstavnici Ministarstva poljoprovrede”, rekao je Vučić.

On je potom napomenuo da je i 25 privatnika odlučilo da pomogne ugroženima, kao i da je jako srećan zbog toga. Pogođeni požarima su rekli da bi im dobro došla i neka pomoćna zgrada gde bi boravila stoka, na šta je Vučič rekao da će videti da i to bude omogućeno.

– Obezbedili smo kao drugi program 86.000 dinara pomoći za one koji su pogođeni požarima. Video sam da 43 prijave nisu prošle uslove uredbe Vladine, vas bih zamolio da ispravite to, a vas iz Vlade Srbije bih zamolio da pomognete po tom pitanju da to rešimo.

Nakon toga, žitelji Novom Momčilova podelili su sa Vučićem roleme koje imaju u tom mestu.

Nakon pitanja naroda, Vučić se osvrnuo na presudu protiv Milorada Dodika.

“O tome će Savet bezbednosti dati svoj izveštaj i zaključak, danas ću reć samo ovo: Sutra ćemo temeljno i ozbiljno razgovarati.

Srbija se od 2008. godine bori sa mnogim krizama, različitim provokacijama i napadima, ali Srbija od 2008. godine nije bila u ovako teškoj situaciji. Pod velikim pritiskom se nalazi cela naša zemlja, i ja posebno. Stranaca koji žele da narede reakciju Srbije, ali to će biti odluka kolegijalnog tela. Moj stav mogu reći u jednoj rečenici, dok dišem i dok kap krvi teče mojim venama neću dozovliti da iz mojih usta izađe pohvalna reč o presudi predsednika entiteta,” poručio je Vučić.

On je potom dodao: “Možete pritiske da vršite kakve hoćete, bolje je da prestanem da dišem, nego da na takav način izdam uverenja za koja sam se borio ceo život. ”

“Tražiću pomoć i podršku naroda za sve što nam predstoji. Ne postoji ništa važnije od otadžbine. Volite svoju decu najviše na svetu, a otadžbinu da sačuvamo moramo. Ugrožena nam je, napadnuta i spolja i iznutra i primorani smo da se branimo,” dodao je on.

Zatim je Vučić najavio i da će u nedelju, 3. avgusta u 19 časova biti obeležena godišnjica “Oluje”.

Predsednik Vučić se potom oglasio na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram, gde je napisao: “Srećan sam što vidim osmehe na licima ljudi, brzo smo reagovali, srećan sam što se brzo radi obnova kuća izgorelih u požaru.”

