Građani Srbije su u proseku uvek bili „kratki” za oko 500 dinara

Građani Srbije su, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, u proseku, tokom godine uvek bili „kratki” za oko 500 dinara, odnosno iz novačnika su morali da izvade više novaca nego što su u njega tokom meseca uspeli da stave.

Da je tako, pokazala je Anketa o potrošnji domaćinstava u 2024. godini, koja daje sliku ukupnih primanja i rashoda domaćinstava tokom godine. Rezultati ankete, u kojoj je učestvovalo oko 6.300 ispitanika, pokazali su da se više i zarađuje i troši u gradskim naseljima nego u ostalim naseljima, da najveći udeo u prihodima stiže iz redovnog radnog odnosa, a najviše se troši za hranu i bezalkoholna pića.

Dakle, prošle godine su prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (kada se posmatraju sva domaćinstva) bili 97.705 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava 98.165 dinara. U odnosu na 2023. godinu, lanjski prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi bili su viši za 11,1 odsto, a toliko su bili viši i izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, nominalno.

Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi u domaćinstvima u gradskim naseljima bili su 99.326 dinara (viši za 10,9 odsto nominalno u odnosu na 2023), a u domaćinstvima u ostalim naseljima – 94.727 dinara (viši za 11,4 odsto nominalno u odnosu na preklane).

Najveći udeo u ličnoj potrošnji svih domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 36,6 odsto

Domaćinstva u gradskim naseljima su za ličnu potrošnju trošila 99.723 dinara (više za 10,9 odsto nominalno u odnosu na 2023), dok su domaćinstva u ostalim naseljima trošila 95.290 dinara (više za 12 odsto nominalno u odnosu na pre dve godine). Najviši prihod ostvaren je u Beogradskom regionu – 112.734 dinara, a u Vojvodini je on bio 92.765 dinara.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi, u proseku (sva domaćinstva) imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 53,4 odsto, odnosno 52.153 dinara, potom slede penzije – 30,6 odsto (29.937), prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova 3,9 odsto, (3.824), naturalna potrošnja 2,6 odsto (2.518).

Rastu i zarade i prihodi

I protekle četiri godine građani Srbije su, u proseku, trošili više nego što zarade, a i prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu, kao izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava za sva domaćinstva su se povećavali. Tako su 2021. godine ovi iznosi bili 71.733 i 71.909 dinara, godinu dana kasnije 78.393 i 78.678 dinara, dok su 2023. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi bili 87.973 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju 88.244 dinara.

Procenat prihoda ostvarenih van redovnog radnog odnosa bio je 2,3 odsto, primanja od socijalnog osiguranja 2,3 odsto i 4,9 odsto čine prihodi iz ostalih izvora.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava (sva domaćinstva) čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 36,6 odsto, odnosno 35.919 dinara i za stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva – 16,3 odsto, odnosno 16.027 dinara.

97.705 dinara prihodi, a izdaci 98.165 dinara Slede izdaci za transport – 8,9 odsto, (8.698), ostale lične predmete i ostale usluge – 5,9 odsto (5.863), za komunikacije – 5,4 odsto (5.307), rekreaciju i kulturu – 5,2 odsto (5.110), odeću i obuću – 4,7 odsto (4.601), alkoholna pića i duvan – 4,4 odsto (4.363), zdravlje – 4,1 odsto (4.053) i 8,5 odsto (5.836) čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

I kad je potrošnja u pitanju, prednjači Beogradski region – u gradskoj sredini odlazilo je 109.012 dinara, a u ostalim naseljima 105.014 dinara. U gradskim sredinama u Vojvodini za ove troškove bilo je potrebno 98.480 dinara, a u ostalim naseljima – 89.405 dinara.

