Prijavite stanje brojila pomoću mobilnog telefona

Elektrodistribucija Srbije pokrenula je Nacionalni kontakt-centar, koji građanima širom Srbije omogućava jednostavnije prijavljivanje kvarova, očitavanje brojila i prijavu neovlašćene potrošnje električne energije.
Građani sada mogu potpuno samostalno, od 1. do 6. u mesecu, da očitaju brojilo i prijave stanje putem više dostupnih kanala, među kojima je najpopularnija mobilna aplikacija „ED Srbije“.
Da bi očitavanje bilo ispravno, potrebno je uneti sledeće podatke:
Datum očitavanja
Stanje sa brojila (posebno za višetarifnu i nižetarifnu zonu)
Fotografije brojila – dve za digitalna, jedna za elektromehanička (koja se postavlja dva puta)
Podaci se zatim automatski unose u sistem, proveravaju, i račun stiže u roku od dva do tri dana.
Šta ako ne očitate brojilo?
Građani koji ne dostave stanje brojila u predviđenom periodu, i dalje mogu računati na dolazak ovlašćenih čitača EDS-a, kao i do sada, piše 24sedam.
Pored aplikacije, stanje brojila možete prijaviti:
putem besplatnog poziva na broj 0800-360-300
mejlom
na šalterima EDS-a
putem veb-portala EDS-a
Aplikaciju „ED Srbije“ je do sada preuzelo više od 450.000 korisnika, a sve veći broj građana se prijavljuje kao zvanični samočitači, čime potvrđuju da će redovno slati očitano stanje svakog meseca.
EDS: Od 1. maja biće unapređena aplikacija za prijavu stanja brojila