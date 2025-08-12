Prijavite stanje brojila pomoću mobilnog telefona

Elektrodistribucija Srbije pokrenula je Nacionalni kontakt-centar, koji građanima širom Srbije omogućava jednostavnije prijavljivanje kvarova, očitavanje brojila i prijavu neovlašćene potrošnje električne energije.

Građani sada mogu potpuno samostalno, od 1. do 6. u mesecu, da očitaju brojilo i prijave stanje putem više dostupnih kanala, među kojima je najpopularnija mobilna aplikacija „ED Srbije“.

Da bi očitavanje bilo ispravno, potrebno je uneti sledeće podatke:

12-cifrenu šifru mernog mesta

Datum očitavanja

Stanje sa brojila (posebno za višetarifnu i nižetarifnu zonu)

Fotografije brojila – dve za digitalna, jedna za elektromehanička (koja se postavlja dva puta)

Podaci se zatim automatski unose u sistem, proveravaju, i račun stiže u roku od dva do tri dana.

Šta ako ne očitate brojilo?

Građani koji ne dostave stanje brojila u predviđenom periodu, i dalje mogu računati na dolazak ovlašćenih čitača EDS-a, kao i do sada, piše 24sedam.

Više načina za dostavljanje stanja:

Pored aplikacije, stanje brojila možete prijaviti:

putem besplatnog poziva na broj 0800-360-300

mejlom

na šalterima EDS-a

putem veb-portala EDS-a

Aplikaciju „ED Srbije“ je do sada preuzelo više od 450.000 korisnika, a sve veći broj građana se prijavljuje kao zvanični samočitači, čime potvrđuju da će redovno slati očitano stanje svakog meseca.

Inače, više od 400.000 građana Srbije do sada je instaliralo mobilnu aplikaciju Elektrodistribucije Srbije (EDS) za prijavu očitanih stanja brojila, dok je oko 250.000 korisnika već aktivno koristi za dostavu podataka o potrošnji struje, izjavila je direktorka direkcije EDS-a za podršku tržištu.

EDS: Od 1. maja biće unapređena aplikacija za prijavu stanja brojila