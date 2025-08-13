Završena dodela subvencija za vozila sa električnim pogonom za ovu godinu

Postupak dodele subvencija za ovu godinu za kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon je završena, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine i navelo da su iskorišćena sva sredstva za ovu namenu pre isteka kalendarske godine.

Dodela subvencija će se nastaviti kada budu obezbeđena budžetska sredstva za te namene, o čemu će zainteresovane strane biti obaveštene, naveli su iz ministarstva.

(Pančevac)