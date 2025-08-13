Crveni krst: Nedostaju negativne krvne grupe

Zalihe krvi relativno stabilne ali nedostaju krvne grupe sa RH negativnim faktorom.

Danas je akcija dobrovoljnog davanja krvi i iz Crvenog krsta Pančevo apeluju na građane da dođu i daju krv i pomognu onim sugrađanima čije je zdravlje ugroženo.

Tokom leta zalihe krvi su na minimumu, nedostaju posebno krvne grupe sa negativnim RH faktorom, istakla je Jelena Trifunović iz Crvenog krsta Pančevo.

Ona je zamolila sugrađane da dođu i daju krv i pomognu sugrađanima koji su se našli u nevolji.

“ Mi smo na stalnoj vezi sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i što se zaliha tiče stanje nije tolko loše jer ima rezervi pozitivnih rh faktora ali negativnih rh faktora nema i zato pozivamo sve one koji imaju prvenstveno negativan rh faktor da pomognu ali i sve ostale davace da se priključe dođu i daju krv“, kaže Jelena Trifunović.

Svakog ponedeljka i srede od 9 do 12 sati u prostorijama Crvenog krsta Pančevo organizuju se akcije dobrovoljnog davanja krvi i svake poslednje srede u mesecu od 13 do 17 sati.

(RTV Pančevo)

