Ovaj sastojak može dodatno poboljšati ukus kupus salate: Trik koji koriste i u restoranima
Salata od kupusa je odličan prilog koji se lako priprema, a ovim jednostavnim trikom možete dodatno poboljšati njen ukus.
Za pripremu salate od kupusa potrebni su vam so, ulje, sirće, a ključni sastojak koji salati daje poseban ukus je mala količina šećera. Kupus prvo narendajte ili iseckajte, pa dodajte ulje i sirće, pa ga dobro izgnječite rukama. Ostavite da odstoji nekoliko minuta, pa dodajte malo soli i šećera. Ovaj trik koriste mnogi restorani, jer daje specifičan ukus koji se teško zaboravlja.
Za dodatne zdravstvene prednosti možete eksperimentisati sa različitim vrstama kupusa, kao što su crveni kupus ili kelj, koji su još bogatiji vitaminima i vlaknima. Preporučuje se i dodavanje drugog povrća poput šargarepe, paprike ili krastavca kako bi salata bila još hranljivija i ukusnija.
Redovna konzumacija kupusa može pomoći i onima koji žele da smršaju. Pored toga, kupus je odličan za zaštitu vida, jer može pomoći u sprečavanju katarakte i makularne degeneracije, čime se smanjuje rizik od oštećenja vida.
