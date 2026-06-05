NIS snizio cene: Popust od 10 dinara po litru na G-Drive goriva

Vozače širom Srbije od danas očekuju niže cene na svim NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama. U okviru nove akcije koja traje do 4. jula, kompanija NIS je obezbedila popust od 10 dinara po litru na sva premijum G-Drive goriva, što obuhvata visokooktanski benzin G-Drive 100 i aditivirani dizel.

Ova akcija donosi i dodatne pogodnosti za vozače. Članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“ tokom trajanja popusta zadržavaju pravo i na redovne bonus poene pri svakom točenju, čime ostvaruju dvostruku uštedu za naredna putovanja. Iz kompanije navode da je ovo način da izraze zahvalnost potrošačima na ukazanom poverenju u izazovnim okolnostima.

G-Drive premijum goriva vrhunskog kvaliteta proizvode se domaće, u Rafineriji nafte Pančevo. Ona sadrže aktivne komponente koje doprinose efikasnijem radu motora, čiste sistem za gorivo i unapređuju performanse vozila na svakom pređenom kilometru.

(Pančevac)