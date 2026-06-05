Vučić iz Tivta posle sastanaka sa evropskim liderima: Verujem da ćemo videti napredak Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje Samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu. On se nakon sastanka sa brojnim evropskim liderima, obratio javnosti.

– Imali smo dobre razgovore, bili su predsednik Makron, kancelar Merz, gospođa fon der Lajen, gospodin Košta. Imali smo veoma produktivan, dobar, rekao bih i odličan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Dobar razgovor smo imali i verujem da ćemo videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu i mi moramo mnogo toga da radimo. Ono o čemu je verovatno govorio predsednik Makron, to je ono što svi primećuju da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svojoj veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana po prvi put u svojoj istoriji. I srećan sam zbog toga.

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Mi smo ovde došli da obavimo važan posao, da razgovaramo sa Evropljanima. Sinoć sam imao mnogo bitnih bilateralnih razgovora, dakle od Rumena Radeva, rekao bih poslednjeg pobednika bugarskih izbora, do češkog premijera Babiša, jutros sa Robertom Ficom, drugi ozbiljan razgovor. Tek me čekaju razgovori zvanični sa poljskim premijerom, irskim premijerom, holandskim premijerom, austrijskim kancelarom. Dugo sam razgovarao sa Edijem Ramom sinoć, sa svim ljudima iz okruženja, dakle čak i gospodinom Plenkovićem. Verujem da imamo mnogo toga što treba da učinimo u narednom periodu. Za mene je uvek najvažnije kako ćemo sa investicijama i da se borim za interese građana Srbije, da ljudi u Srbiji mogu da vide da radimo u njihovom interesu i da mogu da žive bolje – rekao je Vučić.

Na pitanje da li će francuski predsednik Emanuel Makron trpeti kritike zbog pozitivnih reči o Vučiću, predsednik je odgovorio potvrdno.

– Danas će on trpeti neke uvrede, napade zbog toga što je izjavio upravo ovamo. Ima nešto što ne možete da vređate. Ne može niko da uvredi i ne može niko da sruši činjenice. Kad govorite o činjenicama, mi smo izgradili preko 630 km autoputeva, više nego za prethodnih 70 godina. Mi smo izgradili više brzih pruga nego ikada ranije. Dakle, naša zemlja napreduje brže, naučno-tehnološki parkovi, mnoge druge stvari – rekao je predsednik.

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Vučić je istakao da je samo Bugarska niže zadužena od Srbije.

– Samo Bugarska je niže zadužena od nas, u širem regionu. Mi smo duplo manje zaduženi od evropskog proseka. U martu prvi put u istoriji smo imali najviše plate u regionu, od Drugog svetskog rata na ovamo. – rekao je Vučić.

Komentarišući to što su vraćeni državljani Srbije sa tivatskog aerodroma, Vučić je rekao da Crnoj Gori nisu smetali kada su pomagali u gašenju požara na Luštici.

– I ovde, kada su vodili kampanju protiv momaka, ti momci im nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara. Baš ti momci su im pomagali ovde u tivatskoj opštini u gašenju požara na Luštici. Tada su bili divni momci – izjavio je predsednik.

Na pitanje novinara iz regiona kako vidi odnose sa Hrvatskom i da li ima prostora za napredak, Vučić je rekao da uvek ima prostora za napredak.

– Uvek ima prostora za napredak, ti odnosi nisu sjajni. Ja bih imao šta da kažem sa svoje strane, pretpostavljam vaši političari sa njihove strane, i verujem da će biti prostora za napredak u budućnosti – rekao je Vučić.

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Na pitanje da li će bez obzira na nelagode, “prijateljska i bratska ruka Aleksandra Vučića” biti uvek ispružena prema Crnoj Gori, Vučić je rekao da nema nikakve sumnje.

– Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća i može neko da piše šta hoće po zidovima. Obično na tarabama svašta piše, ali se niko ne zaleće. Tako da nije to problem. Ovde živi nama bratski narod i naš odnos će uvek biti takav. Za one koji su se zabrinuli hoćemo li nekoga puštati ili nećemo puštati, ja sam razgovarao sinoć sa pripadnicima naših bezbednosnih službi. Naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju, tako da nema tu velike filozofije. To će se nastaviti i uvek će to biti sa naše strane. A to što su neki pokušali da rade, da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima, i veoma malo ili nimalo o nama – istakao je Vučić.