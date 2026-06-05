Vršac: Do 14. juna otvorena izložba radova vršačkih i rumunskih učenika

U galeriji Doma vojske svečano je otvorena izložba radova učenika obrazovnog profila Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje Hemijsko-medicinske škole Vršac.

Ova jedinstvena postavka objedinjuje dva segmenta: đačke radove nastale u okviru stručnih predmeta tokom školske 2025/26. godine i umetnička dela polaznika „Slikarskog kruga – Dečije palate“ iz Buzjaša u Rumuniji. Rumunski umetnici bili su i dragi gosti na otvaranju, kao partneri škole u uspešnom prekograničnom projektu realizovanom tokom 2025. godine.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili generalna konzulka Republike Rumunije u Vršcu Ana Korfu, direktorka škole Snežana Ilić, profesorka Daniela Popov Barbulov i direktor Kulturnog centra Vršac Davor Stojković. Svi zainteresovani posetioci izložbu mogu pogledati do 14. juna, svakog radnog dana u periodu od 10 do 15 sati.

(Pančevac/S.L)