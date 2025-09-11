30 slikara učestvovalo na 7. likovnoj koloniji u Janošiku

Mesna organizacija Matice slovačke u Janošiku organizovala je 7. po redu slikarsku kolonija u ovom mestu.

U radu kolonije učestvovalo je 30 slikara sa teritorije Vojvodine. Događaju su prisustvovale i Dušanka Petrak, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji i Ana Žolnaj Barca, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Tema je bila slobodna.

Na slikama su preovladavali motivi života na selu, životinje ali i cvetni motivi. Na koloniji su učestvovala i deca slikari, koja su ovom prilikom učila slikarske tehnike – akril i ulje na platnu.

(Pančevac/RTV Kovačica)