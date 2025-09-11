U Dolovu zadovoljni rodom grožđa

Ova godina je bila jedna od najboljih do sada što sam imao. Jedino ako je sačuvana od bolesti, trulerži, insekata i naravno od plamenjače i pepelnice, to je broj jedan", kaže Jovan Danilov, vinogradar.

Mnogi poljoprivrednici su ove godine pretrpeli veliku štetu zbog suše. Na sreću, to nije slučaj sa vinogradarima. Jovan Danilov iz Dolova, koji je pre desetak godina zasadio grožđe na pola hektara, započeo je berbu i zadovoljan je rodom, prenosi RTS.

Svoje penzionerske dane Jovan Danilov posvetio je gajenju vinove loze. U bašti je nekad imao kukuruz i detelinu, ali je uvideo da mnogo više koristi ima od grožđa. Većinu sadnica dobio je besplatno od udruženja vinara iz Dolova, koje se trudilo da obnovi zasade u selu na obodu Deliblatske peščare, gde je zemljište pogodno za to. Ova godina donela je odličan rod.

„Ova godina je bila jedna od najboljih do sada što sam imao. Jedino ako je sačuvana od bolesti, trulerži, od insekata i naravno od plamenjače i pepelnice, to je broj jedan“, kaže Jovan Danilov, vinogradar.

Posla u vinogradu uvek ima, a Jovanu pomažu članovi porodice.

Snežana Danilov kaže da joj se najviše sviđa kad dođe berba. “Onda je to interesantno. Ima nas više, onda se proba i crno i belo grožđe, posle ide muljanje, kad se cedi i tako“, navodi ona.

Danilovi gaje 27 sorti grožđa. Nešto je za jelo, a većina roda koristi se za pravljenje vina i rakije.

„Tako malo pravim – za svaki dan po jednu litru vina, da imam za svaki dan. Verovatno to ne popijem, pa pozovem prijatelje da to smanjimo. A rakija može lakše da se očuva, miruje u podrumu, za razliku od vina koje moramo da negujemo“, ističe Jovan Danilov.

Ovogodišnja berba još uvek traje, a predstoji i veliki posao oko nastavka proizvodnje. Srećom, tu su sve potrebne mašine, koje će članovima porodice olakšati rad.

(Pančevac/RTS)