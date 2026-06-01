Kovačica: Potpisano 95 ugovora za realizaciju projekata i programa

U ime Opštine Kovačica pomoćnica predsednika Opštine Kovačica Marijana Meliš i pomoćnik predsednika Opštine Kovačica Stelian Balan potpisali su ukupno 95 ugovora sa korisnicima sredstava po osnovu tri javna konkursa, čime je omogućena realizacija velikog broja aktivnosti od značaja za građane i udruženja tokom 2026. godine.

Po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa zaključeno je 36 ugovora, za koje je opredeljeno 4.295.000 dinara.

U oblasti poljoprivrede potpisano je 29 ugovora ukupne vrednosti 3.490.000 dinara, dok je u oblasti kulture podržano 30 programa i projekata sa ukupno 3.195.000 dinara.

Kroz ova tri konkursa sredstva su usmerena ka udruženjima građana, kulturno-umetničkim društvima, organizacijama i drugim nosiocima projekata koji svojim radom doprinose očuvanju tradicije, razvoju kulturnog života, unapređenju poljoprivredne proizvodnje i jačanju društvenog života u svim naseljenim mestima opštine.

Sa ukupno 95 potpisanih ugovora i dodatnim sredstvima u odnosu na prethodne godine od skoro 2 miliona dinara, Opština potvrđuje široku podršku inicijativama koje doprinose kvalitetnijem životu građana i razvoju opštine Kovačica.

