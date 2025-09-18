Kulturna baština Padine predstavljena kroz umetnička dela

U okviru manifestacije Dani Padine, u Masarikovom dvoru održana je izložba pod nazivom „Susret slikara i tradicije“, realizovana u saradnji sa Asocijacijom za edukaciju i regionalni razvoj.

Posetioci su imali priliku da vide radove 29 umetnika, čija su dela deo kulturne baštine priznate od strane UNESCO-a. Izložena dela nastala su pod uticajem života u selu i tradicije ovog kraja, a predstavljena su u ambijentu koji je dodatno naglašavao duh zajedništva i očuvanja kulturnog identiteta.

Pored umetničkog programa, događaj je obogaćen i pratećom ponudom hrane i pića, što je upotpunilo ugođaj posetilaca.

Kako je istakla Elena Savkova, vlasnica Masarikovog dvora i organizatorka izložbe, cilj okupljanja bio je očuvanje tradicije i predstavljanje života u Padini kroz umetnički izraz. Manifestacija je time još jednom potvrdila značaj kulturnih događaja u negovanju nasleđa i jačanju lokalne zajednice.

(Pančevoinfo)