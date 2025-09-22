Nedeljni horoskop od 22. do 28. septembra: Rakovi će zavoditi, a Vodolije će sve komplikovati

Otkrivamo šta zvezde predviđaju za narednu nedelju svim horoskopskim znakovima

Ovan

LJUBAV: Vaši ljubavni apetiti biće veliki, a objektivne mogućnosti malo manje. Međutim, pronaći ćete ravnotežu i zadovoljstvo. Podelićete malo frustracije sa prijateljem. Voljena osoba će se uzdržati od kritika. Uglavnom će biti dobro.

KARIJERA: Dozvolite drugima da se izraze, a ako je potrebno, i da vas vode. U ovom trenutku jednostavno ne možete ništa sami da uradite. Budite razumni, strpljivi i verujte da će kasnije sve doći na svoje mesto. Ne može biti drugačije.

SAVET: Ništa se ne dešava slučajno. To vrlo dobro znate.

Bik

LJUBAV: Vaša ljubavna priča će se nastaviti uprkos vašim sumnjama. Ponekad ćete biti zaista zbunjeni šta vam se dešava, ali stvarnost će vam doneti zadovoljstvo. Ako još uvek tražite svoju ljubav, doterajte se i izađite među ljude. Samo nemojte žuriti sa izgledom.

KARIJERA: Na poslu ćete uglavnom nadmudriti sebe. Utehu ćete pronaći u privatnom životu. Nećete biti u najboljim odnosima sa autoritetima, posebno sada. Ne insistirajte na svojim idejama, jer ste u nepovoljnoj poziciji. Strpite sa razumom i tolerancijom.

SAVET: Opustite se uz laganu muziku.

Blizanci

LJUBAV: Biće vam podjednako važno kako da organizujete zajednički život, ali i kako da se lepo provedete. Neki će tešiti voljenu osobu i razveseljavati je, čime će otkloniti njene probleme. Pokazaćete se kao odličan i saosećajan zabavljač.

KARIJERA: Možda još uvek ne vidite prednosti nove faze u koju ulazite, ali ćete ih intuitivno osetiti. Intuicija će vam biti glavni vodič u poslu ove nedelje. Ako ste u dilemi, samo zastanite i pažljivo oslušnite svoj unutrašnji glas. Nema greške.

SAVET: Pronađite neku rekreaciju za sebe.

Rak

LJUBAV: Šarm i ležernost biće vaši aduti za uspešno zavođenje osoba suprotnog pola. Ponekad ćete biti neuhvatljivi drugima. Međutim, prepustite se onome koga volite, a pre svega da se kasnije ne biste pokajali. Ljubav je sve bliža.

KARIJERA: U narednim danima će vam verovatno biti mnogo obećano. Ponekad će vam se činiti kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno proveriti zakonitost. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju šta žele.

SAVET: Ne preterujte sa hranom i pićem.

Lav

LJUBAV: Spojićete diskreciju i buku. Tako ćete jednog dana živeti kao krotka osoba vezana za svoj dom i vrline, dok ćete sledećeg dana biti glavna zvezda večeri na jednoj od zanimljivih zabava. Svi će se dobro provesti. Onima u vezama je dobro.

KARIJERA: Funkcionisaćete kao sportista koji sa lakoćom završava obuku. Mnogi će usavršavati nove veštine i otkrivati detalje svoje profesije na poslu. To će biti još jedna faza učenja i napredovanja. Ipak, dobijate.

SAVET: Usvojite neke od tehnika opuštanja.

Devica

LJUBAV: Verovatno ćete se ponekad osećati usamljeno, osim ako to nije vaš vlastiti izbor. Oni u vezama proći će kroz dinamičan period u kojem će biti puno zabave, ali malo manje dubine. Ipak, neće biti loše. Samo ne očekujte savršenstvo.

KARIJERA: Neki će započeti sitne kućne poslove i uzeti nekoliko slobodnih dana da ih obave. Ispostaviće se kao veliki uspeh. Oni koji ostanu na poslu moraće da urade neke zaostale obaveze ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

SAVET: Napunićete baterije sportom.

Vaga

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sada bolje biti realista nego idealista. Oduprite se iskušenju da nadmudrite. Budite tolerantni i humoristi koliko god možete. Ako vas partner provocira, nemojte to shvatati previše ozbiljno. To je prolazno.

KARIJERA: Neki od vaših saradnika će vam otvoreno pokazati svoju naklonost, dok će vam drugi podjednako pokazati da im se ne dopadate. Prihvatite oboje na smiren način. Barem ćete znati sa kim imate posla. Držite se ustaljenih pravila.

SAVET: Prošetajte i dobro se naspavajte.

Škorpija

LJUBAV: Prvi deo nedelje izdržite u miru. Druga polovina nedelje donosi malo povoljnije ljubavne uticaje, kada ćete lakše pronaći zajednički jezik sa voljenom osobom. Međutim, pazite da ponekad ne preterate sa reakcijama. Uz malo samokontrole, sve će biti u redu.

KARIJERA: Saradnja sa uglednim ili stručnim ljudima polako izbija u prvi plan. Bićete važna tačka u celoj igri. Zato nemojte biti previše skromni, već dozvolite sebi da izrazite svoje ambicije. Znajte svoj položaj, a još više priliku.

SAVET: Ponekad je bolje ćutati.

Strelac

LJUBAV: Mnogi će ovih dana otkriti šta je zapravo njihov ideal u ljubavi i počeće da tragaju po tom kriterijumu. Ponekad će biti blizu toga, a ponekad daleko. U svakom slučaju, neće stati dok ne pronađu nešto što je najsličnije onome što imaju na umu.

KARIJERA: Držite se onoga što imate na umu i sprovedite to u delo bez skretanja sa puta. Vaše ideje su odlične i doneće rezultate. Bićete spremni da napravite određene promene kako biste postigli bolje poslovne rezultate. Borićete se za njih bez odlaganja.

SAVET: Verovatno ćete spojiti zabavu i putovanja.

Jarac

LJUBAV: Moguće je da ste očekivali nešto bolje u poređenju sa onim što vam se dešava, ali ako sve ovo shvatite kao dobru priliku za sazrevanje i razvoj, ipak ćete biti na strani pobednika. Kako ćete se osećati u ličnoj vezi zavisiće i od vašeg pristupa.

KARIJERA: Bićete borbeni i puni energije. Postaćete uzor nekima. To je posledica činjenice da sada tačno znate šta želite, pa nema vremena za gubljenje na nepotrebna razmatranja. Međutim, ponekad i sa drugima nešto dogovorite.

SAVET: U timskom radu treba da učestvuju najmanje dve osobe.

Vodolija

LJUBAV: Verovatno ste očekivali nešto drugačije od onoga što doživljavate i osećate, ali to je samo privremena i prolazna zbunjenost sa kojom treba vešto da se suočite. Još uvek imate dovoljno energije i kredita od ranije da sve dovedete u red. Uspećete.

KARIJERA: Razigranost i sposobnost da se nosite sa drugima biće vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na poslu. U zavisnosti od vrste posla, bićete ili traženi ili osuđivani kao neozbiljni. Uglavnom, držite se svoje profesije i onoga što ona zahteva.

SAVET: Neki će, međutim, nesvesno živeti svoje snove.

Ribe

LJUBAV: Prva polovina nedelje doneće mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretnu potragu za srodnom dušom. U drugoj polovini nedelje ljubav će postati strastvenija. Biće lepih susreta, ali i nestrpljenja. Ne opterećujte se previše pitanjima.

KARIJERA: Iako će vaši pretpostavljeni pokazivati izvesnu naklonost prema vama, imaćete poteškoća da pronađete zajednički jezik. Problem je što obe strane žele da dominiraju, a u hijerarhijskom poslu to ne funkcioniše. Shvatite svoje mesto i ponašajte se u skladu sa tim.

SAVET: Vežbajte jogu. Smiruje.

