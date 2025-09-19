Dnevni horoskop za 19. septembar: Lavovi imaju odlične planove, Škorpije šta god urade biće nezadovoljne

OVAN

Osećate ogroman priliv energije, pa je itekako potrebno da budete aktivni. Lako možete prevazići sve ono što vas je u prethodnim danima kočilo i sputavalo. U emotivnom segmentu su naglašene jake strasti – uživaćete sa voljenom osobom.

BIK

Po nekim situacijama bi ovo mogao da bude naporan dan. Prepreke će se postaviti za ostvarenje vaših planova. Bićete dosta nervozni. Loše za emotivni segment – nesigurni ste, ubeđeni da partner nešto krije od vas ili da nema dovoljnu količnu emocija.

BLIZANCI

Poslovni dogovori se mogu pokrenuti, ali budite sigurni da će vam biti potrebno mnogo truda i aktivnosti. Ipak, preokreti će vam doneti zadovoljstvo. U susretu sa voljenom osobom pružićete svoj maksimum i potruditi se oko nje.

RAK

Izbegavajte osobe koje vas čine napetima, ili koje utiču na vaše samopouzdanje. Danas je bolje da se povučete i zatrpate obavezama, jer bi vam kontakti sa drugima donosili nesigurnost. Slična situacija je i u emotivnom delu – neizvesnost sa partnerom.

LAV

Vaši su planovi odlični, ali je pitanje koliko ih možete uklopiti u trenutne situacije na poslu. Trudićete se, ali je ishod vrlo neizvestan. Danas ste spremni da se aktivirate prema osobi koja vas vrlo privlači. U odnosu sa partnerom – korektno.

DEVICA

Neka dešavanja vam ne idu na ruku, ali nemate nameru da odustanete od planova. Pokušavaćete da pronađete rešenja za postojeće situacije, više ili manje uspešno. Partner vas nervira svojom tvrdoglavošću. Realno – ni vi niste bolji.

VAGA

Predloge koji dolaze do vas potrebno je dobro razmotriti. Nemojte da se zalećete i da ulazite u dogovore ili saradnje o kojima niste dobro razmislili. Imate komunikaciju sa osobom koja je zauzeta ili ima nedefinisanu emotivnu situaciju.

ŠKORPIJA

Koliko god danas posla uradili, koliko god obaveza završili – vi lično nećete biti zadovoljni. Smatrate da možete bolje i jako ćete se nervirati, pa će danas biti teško kolegama da održe normalnu komunikaciju sa vama. U emotivnom delu se osećate uskraćeno.

STRELAC

Na mišiće ćete izvući jedan dogovor, ali to vam neće smetati da uživate u svojoj ‘maloj pobedi’. Sve što radite danas, radite uz težinu, ali završavate uspešno. Potrebno vam je da se neko angažuje oko vas, jer vi ne želite da napravite prvi korak.

JARAC

Koliko god želeli da budete korektni i završite sa obavezama na vreme, više je nego verovatno da ćete neke stvari morati da prolongirate. Nedostatak vremena za sve što je bitno. Promenljivo raspoloženje u odnosu sa voljenom osobom.

VODOLIJA

Vi ćete želeti na jednu stranu, a situacija će vas vući u drugom pravcu. Očigledno vam je nametnuto da završite stvari koje niste planirali. Nemojte se nervirati zbog ovih distrakcija. U emotivnom delu – prepustite se komunikaciji sa jednom osobom.

RIBE

Iako su vaše ideje dobre, veliko je pitanje da li će drugi odreagovati na njih. Nemojte biti nezadovoljni ako vaši predlozi budu odbijeni. U emotivnom delu stoji velika potreba za voljenom osobom, ali i neispunjenost zbog manjka zajedničkog vremena.

(Astroputnik)