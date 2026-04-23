Priznanje za galeriju u Opovu

Galerija “Jovan Popović” iz Opovo je uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Narodnog muzeja Pančevo dobila zvanično rešenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za likovnu zbirku od 200 eksponata u svom vlasništvu, na osnovu čega će se izvršiti upis u Centralni registar koji vodi Narodni muzej u Beogradu.

Galerija “Jovan Popović” iz Opova ovo priznanje je zaslužila zahvaljujući predanom radu kulturnih radnika i odličnim izložbama koje ljubitelji kulture mogu tokom čitave godine da pogledaju na ovom mestu.

