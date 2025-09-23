Dnevni horoskop za 23. septembar: Evo kome je dan ljubavi

Ovan

Posao: Potrudite se da se ne rasplinete na sto strana i tako pola ostavite nezavršeno. Prioritet neka vam bude završavanje veće započetih zadataka.

Ljubav: Lep dan je pred vama, posebno ukoliko imate u planu zajedničko druženje sa rođacima, kumovima.

Zdravlje: Budite oprezni u saobraćaju.

Bik

Posao: Prihvatite tuđu pomoć i podršku jer je to u ovom trenutku neophodno koliko god vi želeli da sami svojim snagama idete napred.

Ljubav: Pokušajte da izbegnete sitne čarke i prepucavanja oko beznačajnih stvari.

Zdravlje: Vodite računa o ishrani.

Blizanci

Posao: Možete imati poteškoća i prepreka pri izvršavanju običnih svakodnevnih obaveza, ali na to nećete moći da utičete. Strpite se i uspećete sve da dovedete na kraju u red.

Ljubav: Promenljivo raspoloženje ili nezadovoljstvo sa posla ne prenosite na poslovnu sferu. Okrenite sve na neka pozitivnija dešavanja.

Zdravlje: Moguće respiratorne tegobe.

Rak

Posao: Uspećete uz malo više napora da završite neke zaostale obaveze koje su vas opterećivale neko vreme unazad.

Ljubav: Neke sitnice iz prošlosti ne bi trebalo da vam blokiraju put ka stabilnosti u vašim odnosima. Uvek gledajte unapred, šta je bilo bilo je.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav

Posao: Može biti preokreta i promena u poslednjem trenutku, ali biće i povoljnih situacija, naročito onih koji se vezuju za papirološka i administrativna pitanja koja ćete uspeti da rešite.

Ljubav: Zanimljivi momenti se mogu otvoriti pred slobodnim Lavovima. Dosta komunikacije može biti preko društvenih mreža, prijatelja, izlazaka, al ii poslovnog segmenta, fokusirajte se nekog ko vam najviše prija.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Izazova može bit ii danas na profesionalnom polju Devica, naročito u sferi komunikacije i razmene informacija, ali sve ćete rešiti u svoju korist.

Ljubav: Mogli biste biti povučeni u sebe, pa će partner misliti da nešto krijete ili da se distancirate od njega. Rasterajte sumnje.

Zdravlje: Osetljivost zglobova i kostiju.

Vaga

Posao: Nije loš radni dan da tipični predstavnici Vaga poguraju realizaciju neke interesantne poslovne ideje, koja do sada nije nailazila na neophodno razumevanje u najbližem krugu saradnika.

Ljubav: Konfuznu sliku koju već neko vreme imate u svojoj glavi po pitanju partnerskih odnosa, najbolje ćete razrešiti pokušajem realnog sagledavanja vaših istinskih želja.

Zdravlje: Prokontrolišite vid.

Škorpija

Posao: Bez bitnijih promena na profesionalnom planu danas za većinu osoba rođenih u znaku Škorpija. Očekuje vas vrlo dobra komunikacija sa poslovnim okruženjem, i konačno ćete moći opuštenije da funkcionišete.

Ljubav: Slobodnim Škorpijama je savet da uživaju u novim poznanstvima, uz oprez da se ne zaleću.

Zdravlje: Čuvajte se bakterijskih infekcija.

Strelac

Posao: Držite se svojih planova i ambicija uprkos svim poteškoćama na koje budete nailazili.Nemojte biti skromni i delovati iz drugog plana, iskoristite ovaj period maksimalno da se dokažete.

Ljubav: Neophodno je da se više okrenete jedno prema drugom da biste mogli da nastavite dalje u pozitivnom smeru.

Zdravlje: Čuvajte kičmu.

Jarac

Posao: Nekim osobama smetate, pogotovo ako smatraju da im ugrožavate postojeće pozicije. Budite svoji i ne obazirite se.

Ljubav: Što manje prikrivenih stvari, vrdanja, izbegavanja direktnih odgovora, ljutnje, teranja inata, to manje problema.

Zdravlje: potrebna vam je psihofizička relaksacija.

Vodolija

Posao: Brzo ćete realizovati sve što isplanirate, neće biti nekih prepreka. Bitno je da ne preskačete redosled.

Ljubav: Slobodne Vodolije, ulazite u period uzbudljivih dešavanja i velikih mogućnosti za otpočinjanjem stabilne ljubavne veze. Prilika svakako ima.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Ribe

Posao: Prilagođavanje je ključ, pa se potrudite da na tome maksimalno radite, kako biste sve zacrtane obaveze na vreme realizovali. Ne ustručavajte se da zatražite pomoć.

Ljubav: Vrlo je realno da tokom celog dana očekujete dosta pozitivnih uzvraćenih emocija, uživajte.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

(astroputnik)