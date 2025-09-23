Dnevni horoskop za 23. septembar: Evo kome je dan ljubavi
Ovan
Posao: Potrudite se da se ne rasplinete na sto strana i tako pola ostavite nezavršeno. Prioritet neka vam bude završavanje veće započetih zadataka.
Ljubav: Lep dan je pred vama, posebno ukoliko imate u planu zajedničko druženje sa rođacima, kumovima.
Zdravlje: Budite oprezni u saobraćaju.
Bik
Posao: Prihvatite tuđu pomoć i podršku jer je to u ovom trenutku neophodno koliko god vi želeli da sami svojim snagama idete napred.
Ljubav: Pokušajte da izbegnete sitne čarke i prepucavanja oko beznačajnih stvari.
Zdravlje: Vodite računa o ishrani.
Blizanci
Posao: Možete imati poteškoća i prepreka pri izvršavanju običnih svakodnevnih obaveza, ali na to nećete moći da utičete. Strpite se i uspećete sve da dovedete na kraju u red.
Ljubav: Promenljivo raspoloženje ili nezadovoljstvo sa posla ne prenosite na poslovnu sferu. Okrenite sve na neka pozitivnija dešavanja.
Zdravlje: Moguće respiratorne tegobe.
Rak
Posao: Uspećete uz malo više napora da završite neke zaostale obaveze koje su vas opterećivale neko vreme unazad.
Ljubav: Neke sitnice iz prošlosti ne bi trebalo da vam blokiraju put ka stabilnosti u vašim odnosima. Uvek gledajte unapred, šta je bilo bilo je.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Lav
Posao: Može biti preokreta i promena u poslednjem trenutku, ali biće i povoljnih situacija, naročito onih koji se vezuju za papirološka i administrativna pitanja koja ćete uspeti da rešite.
Ljubav: Zanimljivi momenti se mogu otvoriti pred slobodnim Lavovima. Dosta komunikacije može biti preko društvenih mreža, prijatelja, izlazaka, al ii poslovnog segmenta, fokusirajte se nekog ko vam najviše prija.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Devica
Posao: Izazova može bit ii danas na profesionalnom polju Devica, naročito u sferi komunikacije i razmene informacija, ali sve ćete rešiti u svoju korist.
Ljubav: Mogli biste biti povučeni u sebe, pa će partner misliti da nešto krijete ili da se distancirate od njega. Rasterajte sumnje.
Zdravlje: Osetljivost zglobova i kostiju.
Vaga
Posao: Nije loš radni dan da tipični predstavnici Vaga poguraju realizaciju neke interesantne poslovne ideje, koja do sada nije nailazila na neophodno razumevanje u najbližem krugu saradnika.
Ljubav: Konfuznu sliku koju već neko vreme imate u svojoj glavi po pitanju partnerskih odnosa, najbolje ćete razrešiti pokušajem realnog sagledavanja vaših istinskih želja.
Zdravlje: Prokontrolišite vid.
Škorpija
Posao: Bez bitnijih promena na profesionalnom planu danas za većinu osoba rođenih u znaku Škorpija. Očekuje vas vrlo dobra komunikacija sa poslovnim okruženjem, i konačno ćete moći opuštenije da funkcionišete.
Ljubav: Slobodnim Škorpijama je savet da uživaju u novim poznanstvima, uz oprez da se ne zaleću.
Zdravlje: Čuvajte se bakterijskih infekcija.
Strelac
Posao: Držite se svojih planova i ambicija uprkos svim poteškoćama na koje budete nailazili.Nemojte biti skromni i delovati iz drugog plana, iskoristite ovaj period maksimalno da se dokažete.
Ljubav: Neophodno je da se više okrenete jedno prema drugom da biste mogli da nastavite dalje u pozitivnom smeru.
Zdravlje: Čuvajte kičmu.
Jarac
Posao: Nekim osobama smetate, pogotovo ako smatraju da im ugrožavate postojeće pozicije. Budite svoji i ne obazirite se.
Ljubav: Što manje prikrivenih stvari, vrdanja, izbegavanja direktnih odgovora, ljutnje, teranja inata, to manje problema.
Zdravlje: potrebna vam je psihofizička relaksacija.
Vodolija
Posao: Brzo ćete realizovati sve što isplanirate, neće biti nekih prepreka. Bitno je da ne preskačete redosled.
Ljubav: Slobodne Vodolije, ulazite u period uzbudljivih dešavanja i velikih mogućnosti za otpočinjanjem stabilne ljubavne veze. Prilika svakako ima.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Ribe
Posao: Prilagođavanje je ključ, pa se potrudite da na tome maksimalno radite, kako biste sve zacrtane obaveze na vreme realizovali. Ne ustručavajte se da zatražite pomoć.
Ljubav: Vrlo je realno da tokom celog dana očekujete dosta pozitivnih uzvraćenih emocija, uživajte.
Zdravlje: Jačajte imunitet.