Dnevni horoskop 27. septembar: Šta vam zvezde poručuju danas

09:00

27.09.2025

Foto: Pexels

Ovan

Posao: Akcenat bi ove subote Ovnovima trebao da bude na odmoru i rekreativnim aktivnostima. Možete se aktivirati i oko nekog hobija.

Ljubav: Dan je vrlo povoljan za izlazak, i dalje su moguća vrlo intrigantna poznanstva, ona koja ostavljaju jak utisak.

Zdravlje: Prijala bi vam fizička aktivnost, plivanje po mogućstvu.

Bik
Posao: Većina Bikova danas može biti veoma nervozna, posebno izbegavajte impulsivnu kupovinu jer finansijski ne stojite najbolje ovih dana.

Ljubav: Bilo bi lepo da što manje napetosti i nervoze prenesete u druge životne sfere, naročito se to odnosi na ljubavna dešavanja.

Zdravlje: Prokontrolišite krvni pritisak.

Blizanci
Posao: Evo još jednog dana da jedan od najtipičnijih vaših aduta – komunikativnost dođe do izražaja. Možete danas napraviti neočekivano povoljne poslovne dogovore.

Ljubav: Dodatno angažovanje u sferi ljubavi moglo bi da vam se isplati, pre svega da raščistite eventualne nesuglasice sa voljenom osobom.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Rak
Posao: Opušten dana je pred Rakovima  da planirane obaveze završe na vreme. Mogu se aktivirati i neke saradnje koje su iz raznih razloga bile u zastoju.

Ljubav: Od presudnog uticaja će biti vaša zainteresovanost, bilo bi dobro da ozbiljno shvatite signale koji vam dolaze od potencijalnih simpatija, biće tu svakako onih koji vrede.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav
Posao: Za očekivati je da se formalizuju neki  dogovori vezani za vaše buduće profesionalno angažovanje. Može biti aktuelno sve što se vezuje za inostranstvo.

Ljubav:  Kod nekih od vas još uvek tinja nervoza, i u tim momentima gledajte da ne zatalasate previše odnos sa osobom do koje vam je stalo.

Zdravlje: Vodite računa o kardiovaskularnom sistemu.

Devica
Posao: Suštinski ne bi trebalo da imate problema da završite sve isplanirano, samo nemojte sami sebi natovariti dodatne obaveze.

Ljubav: Ova nedelja donosi u najavi bar jednu komplikovanu i napetu situaciju u sferi vaših partnerskih odnosa. Pokušajte nekako da to iskontrolišete.                                                                                              .

Zdravlje: Čuvajte se infekcija.

Vaga
Posao: Evo dobre prilike za fini odmor od obaveza.  Ipak, možda vas iz dremke trgne neki bitan telefonski poziv.

Ljubav: Nije loš dana za ljubavne akcije, mada bi bilo dobro da pre toga napravite dobar plan i ne srljate previše.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija
Posao: Većina Škorpija danas bi trebalo da bude prilično relaksirana, i da svoje obaveze odradi sa lakoćom i  bez tenzija. Vodite računa o finansijama.

Ljubav: Moguće je novo poznanstvo. Zadržite se na opuštenoj konverzaciji, ne zalećite se na prvu loptu.

Zdravlje: Svaki vid relaksacije će vam prijati.

Strelac
Posao: U danu koji je predviđen prvenstveno za opušteniji ritam, najtipičniji  Strelčevi mogli bi  da imaju manjih tehničkih poteškoća da završe sve što su planirali.

Ljubav: Što se tiče potencijalnih  ljubavnih dešavanja na vama je inicijativa danas. Izlazite, družite se ništa se neće desiti samo od sebe.

Zdravlje: Mogući problemi sa kičmom, gornjim delom leđa.

Jarac
Posao:  Pred vama je povoljan poslovni period, pa se očekuje da u dosta dobrom, udarničkom raspoloženju protekne i ovaj dan.

Ljubav: Potrudite se da ovaj dan što se tiče ljubavnih dešavanja ne pokvarite nerealnim očekivanjima i posle toga velikim razočaranjima.                                                                                .

Zdravlje:  Pojačajte unos vitamina.

Vodolija
Posao: Iako vam mnogo toga danas ide na ruku, budite spremni i da se malo borite za svoje stavove, i tako nametnete sebe poslovnom okruženju. Povoljan je period za finansijske transakcije, moguće je uvećanje zarade.

Ljubav: Možete se odlično provesti zajedno, uživati u nekim finim stvarima, a usput i porazgovarati o mnogim pitanjima koja su do sada predstavljala problem ili kamen spoticanja u vašem odnosu.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Ribe
Posao: Ova subota nije najpovoljnija da se previše angažujete, odradite neophodno,  a i toga će biti napretek, i pokušajte bar malo vremena pronaći za sebe.

Ljubav: Povoljan je dan za druženje, izlazak, i uživanje u dobrom raspoloženju. Iskoristite ga maksimalno da se opustite.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

(Astroputnik)

