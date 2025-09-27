Dnevni horoskop 27. septembar: Šta vam zvezde poručuju danas

Ovan

Posao: Akcenat bi ove subote Ovnovima trebao da bude na odmoru i rekreativnim aktivnostima. Možete se aktivirati i oko nekog hobija.

Ljubav: Dan je vrlo povoljan za izlazak, i dalje su moguća vrlo intrigantna poznanstva, ona koja ostavljaju jak utisak.

Zdravlje: Prijala bi vam fizička aktivnost, plivanje po mogućstvu.

Bik

Posao: Većina Bikova danas može biti veoma nervozna, posebno izbegavajte impulsivnu kupovinu jer finansijski ne stojite najbolje ovih dana.

Ljubav: Bilo bi lepo da što manje napetosti i nervoze prenesete u druge životne sfere, naročito se to odnosi na ljubavna dešavanja.

Zdravlje: Prokontrolišite krvni pritisak.

Blizanci

Posao: Evo još jednog dana da jedan od najtipičnijih vaših aduta – komunikativnost dođe do izražaja. Možete danas napraviti neočekivano povoljne poslovne dogovore.

Ljubav: Dodatno angažovanje u sferi ljubavi moglo bi da vam se isplati, pre svega da raščistite eventualne nesuglasice sa voljenom osobom.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Rak

Posao: Opušten dana je pred Rakovima da planirane obaveze završe na vreme. Mogu se aktivirati i neke saradnje koje su iz raznih razloga bile u zastoju.

Ljubav: Od presudnog uticaja će biti vaša zainteresovanost, bilo bi dobro da ozbiljno shvatite signale koji vam dolaze od potencijalnih simpatija, biće tu svakako onih koji vrede.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav

Posao: Za očekivati je da se formalizuju neki dogovori vezani za vaše buduće profesionalno angažovanje. Može biti aktuelno sve što se vezuje za inostranstvo.

Ljubav: Kod nekih od vas još uvek tinja nervoza, i u tim momentima gledajte da ne zatalasate previše odnos sa osobom do koje vam je stalo.

Zdravlje: Vodite računa o kardiovaskularnom sistemu.

Devica

Posao: Suštinski ne bi trebalo da imate problema da završite sve isplanirano, samo nemojte sami sebi natovariti dodatne obaveze.

Ljubav: Ova nedelja donosi u najavi bar jednu komplikovanu i napetu situaciju u sferi vaših partnerskih odnosa. Pokušajte nekako da to iskontrolišete. .

Zdravlje: Čuvajte se infekcija.

Vaga

Posao: Evo dobre prilike za fini odmor od obaveza. Ipak, možda vas iz dremke trgne neki bitan telefonski poziv.

Ljubav: Nije loš dana za ljubavne akcije, mada bi bilo dobro da pre toga napravite dobar plan i ne srljate previše.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Većina Škorpija danas bi trebalo da bude prilično relaksirana, i da svoje obaveze odradi sa lakoćom i bez tenzija. Vodite računa o finansijama.

Ljubav: Moguće je novo poznanstvo. Zadržite se na opuštenoj konverzaciji, ne zalećite se na prvu loptu.

Zdravlje: Svaki vid relaksacije će vam prijati.

Strelac

Posao: U danu koji je predviđen prvenstveno za opušteniji ritam, najtipičniji Strelčevi mogli bi da imaju manjih tehničkih poteškoća da završe sve što su planirali.

Ljubav: Što se tiče potencijalnih ljubavnih dešavanja na vama je inicijativa danas. Izlazite, družite se ništa se neće desiti samo od sebe.

Zdravlje: Mogući problemi sa kičmom, gornjim delom leđa.

Jarac

Posao: Pred vama je povoljan poslovni period, pa se očekuje da u dosta dobrom, udarničkom raspoloženju protekne i ovaj dan.

Ljubav: Potrudite se da ovaj dan što se tiče ljubavnih dešavanja ne pokvarite nerealnim očekivanjima i posle toga velikim razočaranjima. .

Zdravlje: Pojačajte unos vitamina.

Vodolija

Posao: Iako vam mnogo toga danas ide na ruku, budite spremni i da se malo borite za svoje stavove, i tako nametnete sebe poslovnom okruženju. Povoljan je period za finansijske transakcije, moguće je uvećanje zarade.

Ljubav: Možete se odlično provesti zajedno, uživati u nekim finim stvarima, a usput i porazgovarati o mnogim pitanjima koja su do sada predstavljala problem ili kamen spoticanja u vašem odnosu.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Ribe

Posao: Ova subota nije najpovoljnija da se previše angažujete, odradite neophodno, a i toga će biti napretek, i pokušajte bar malo vremena pronaći za sebe.

Ljubav: Povoljan je dan za druženje, izlazak, i uživanje u dobrom raspoloženju. Iskoristite ga maksimalno da se opustite.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

(Astroputnik)