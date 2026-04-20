ED PANČEVO: Isključenja struje za utorak, 21. april

20.04.2026

Elektrodistribucija Pančevo za utorka 21. aprila ima najavljene planirane radove na mreži u Kovinu i Beloj Crkvi.

 

Kovin
09:30 – 13:30
Nikole Tesle od Branka Radičevića do kraja ulice, Braće Stefanovića cela ulica, Utrinska cela ulica, Pionirska cela ulica, Ratka Pavlovića cela ulica, Boška Buhe cela ulica, Ive Andrića cela ulica, Dušana Vasiljeva cela ulica, Niška ulica cela, Cara Lazara od psihijatriske bolnice do kraja ulice ka Deliblatu.

Bela Crkva
08:30 – 14:00
Vuka Karadžića od brojeva 87 i 102 do kraja – izlaz ka Kusiću, Kosovska od V.Karadžića do brojeva 27 i 58, Naseljena mesta Kusić i Kaluđerovo.

(Pančevac)

 

