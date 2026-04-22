Kraj barama ispred vrtića „Bubamara“

Dugogodišnji infrastrukturni problemi u Gornjem gradu odlaze u prošlost. Zvanično su započeti radovi na rekonstrukciji fekalne i izgradnji nove atmosferske kanalizacije u ulici Dragutina Ilikića Birte, na potezu između ulica Svetog Save i Karađorđeve.

Ovaj projekat, vredan 12 miliona dinara, obuhvata zamenu 160 metara dotrajale fekalne mreže i 19 kućnih priključaka, ali i postavljanje 172 metra potpuno novih cevi za odvod kišnice.

Najveći značaj za najmlađe

Najvažniji cilj ove investicije je trajno rešavanje problema koji je decenijama mučio sugrađane – veliko zadržavanje vode ispred vrtića „Bubamara“. Nakon svake jače kiše, prilaz vrtiću bio je gotovo onemogućen, a izgradnjom nove atmosferske mreže, deci, roditeljima i zaposlenima konačno će biti osiguran suv i bezbedan ulaz u objekat.

Radove izvodi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, a planirano je da sve bude završeno u roku od 60 dana. Ovim ulaganjem preduzeće nastavlja sa sistematskim rešavanjem kritičnih tačaka u gradu, podižući kvalitet komunalnih usluga na viši nivo.

(Pančevac)