KPZ Pančevo: 360 osuđenika obučeno za deficitarna zanimanja

U ovom trenutku gotovo 50 odsto osuđenika radno je angažovano, posebno ohrabruje podatak da se nekoliko njih, zahvaljujući obuci, zaposlilo odmah po isteku kazne,istakao je Dejan Carević..

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Dejan Carević istakao je, obilazeći Kazneno-popravni zavod Pančevo sa predstavnicima pravosudnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, da je, od otvaranja ovog modernog zavoda 2018. godine, 360 osuđenika prošlo obuku za deficitarna zanimanja na tržištu rada.

Carević je naveo da ovaj zavod ispunjava sve standarde u pogledu humanog smeštaja i tretmana osuđenika, koji tu mogu da steknu veštine u izradi PVC stolarije, frizerskim poslovima, kao i u sušenju povrća, voća i lekovitog bilja, uz korišćenje opreme dobijene iz IPA pretpristupnih fondova EU.

On je naglasio da je u ovom trenutku gotovo 50 odsto osuđenika radno angažovano, dodavši da posebno ohrabruje podatak da se nekoliko njih, zahvaljujući obuci, zaposlilo odmah po isteku kazne.

Direktor Uprave je, ističući da sistem izvršenja krivičnih sankcija na prvo mesto stavlja humani tretman prema osuđenicima, rekao da stigme ne sme da bude ni u društvenoj zajednici u koju se oni vraćaju.

On je podsetio na to da je, u vreme izbijanja pandemije koronavirusa 2020. godine, osuđenicima omogućeno da koriste posebnu aplikaciju za komunikaciju sa članovima porodice u cilju pružanja dodatne psihosocijalne podrške, pri čemu im je ta komunikacija na daljinu i danas dostupna.

Među predstavnicima pravosudnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata bili su glavni javni tužilac Abu Dabija Ali Muhamed el Buši i šef Odeljenja za sudsku inspekciju Ali el Šair el Daheri.

(Pančevac)