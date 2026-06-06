Tačka na sezonu u velikom stilu: Dinamo 1945 ubedljivom pobedom završio takmičenje u Srpskoj ligi Vojvodina

Fudbaleri pančevačkog Dinama 1945 stavili su tačku na dugu, napornu i izuzetno izazovnu sezonu u Srpskoj ligi Vojvodina.

U poslednjem kolu prvenstva, Pančevci su na domaćem terenu ostvarili ubedljivu pobedu protiv ekipe Omladinca rezultatom 4:0, čime su na najbolji mogući način zaokružili ovogodišnji takmičarski ciklus i osigurali 9. mesto na konačnoj tabeli.

Tokom cele sezone tim je prolazio kroz brojne turbulentne periode – od čestih povreda i suspenzija ključnih igrača, preko promena u sastavu, pa sve do teških gostovanja protiv izuzetno kvalitetnih protivnika. Ipak, ekipa je u prelomnim trenucima pokazala visok nivo karaktera, borbenosti i timskog zajedništva.

Poseban dobitak za klub ove godine jeste činjenica da su značajnu minutažu i priliku za dokazivanje dobili mladi igrači iz omladinske škole, koji predstavljaju svetlu budućnost pančevačkog fudbala.

Iako je takmičarski deo završen, a igrače očekuje zasluženi letnji odmor, u upravi kluba rad ne staje. Pred rukovodstvom i stručnim štabom je detaljna analiza ostvarenih rezultata, nakon čega slede selekcija tima i pripreme za narednu sezonu. Iz FK Dinamo 1945 uputili su veliku zahvalnost svim navijačima i vernoj publici koja je pružala podršku klubu tokom ove dinamične godine, uz poruku da u nove izazove ulaze još jači i bolji.

(Pančevac/S.L)