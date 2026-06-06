Uz najviše crkvene i državne počasti Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen za manastir Vatoped

Patrijarh srpski Porfirije izneo je Časni pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save, u pratnji igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i drugih vladika, odakle je povorkom ispraćen ka aerodromu “Nikola Tesla”.

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je danas sa aerodrom „Nikola Tesla“ na let kao manastiru Vatoped na Svetoj Gori.

Ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja prisustvovali su patrijarh Porfirije, ministri u Vladi Srbije Adrijana Mesarović, Ivica Dačić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nenad Popović i direktor policije Dragan Vasiljević.

Pojas će avionom biti vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vernici kako bi ispratili svečanu povorku.

Odsvirana je himna “Bože pravde”, a okupljeni vernici su pred noge patrijarha i Jefrema bacali cveće.

Patrijarh Porfirije je zajedno sa igumanom Vatopeda Jefremom ušao u automobil sa Časnim pojasom, a pojedini vernici su tada još jedanput uspeli da celivaju jednu od najvećih hrišćanskih svetinja pred njen povratak na Svetu Goru.

Prema podacima SPC, od Spasovdana 21. maja do danas u 14 sati, Pojasu se u Hramu Svetog Save poklonilo 916.825 vernika.

Patrijarh Porfirije jutros je u Hramu Svetog Save u prisustvu velikog broja vernika služio liturgiju povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice kada je istakao da će, iako ta svetinja danas napušta Beograd, ostati blagoslov koji je taj pojas doneo našem narodu.

SPC je saopštila da je jedna od najvećih hrišćanskih svetinja najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori, uz brojni verni narod koji je uzeo molitveno učešće u ovoj, kako je navedeno, istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodario Presvetoj Bogorodici i njenom sinu Isusu Hristu.

To je veliki blagoslov kojim su Presveta Bogorodica i njen sin Isus Hrist zakrilili srpsku prestonicu i srpski rod pravoslavni.

“Uz državnu himnu koju je izveo Policijski orkestar, uz najviše crkvene i državne počasti, kroz špalir koji su sačinjavali pripadnici Garde Vojske Srbije, Žandarmerije, pitomci Vojne akademije, učenici Bogoslovije Svetog Save i mladi u narodnim nošnjama, Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, otačastveni arhijereji, sveštenstvo, monaštvo i hiljade blagočestivih duša najsvečanije i najdostojanstvenije su ispratili Časni Pojas Presvete Bogorodice, visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je tada, dok se bruj zvona zavetnog hrama srpskog naroda razlivao njenim ulicama, prestonica odisala blagodarnošću vatopedskim monasima na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali.

Navode i da je srpski pravoslavni rod od strane vatopedskih monaha darovan bezobalnom ljubavlju koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, jedinstvom i zajedništvom kojim su nas zagrlili, požrtvovanjem i hrabrošću kojima su nas svojim primerom poučili, osmehom, lepotom i radošći koji su ponovo zasijali na našim licima, utehom, mirom i spokojem kojima sada odišu naša srca.

Zbog velikog interesovanja vernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Časni pojas je u Spasovdanskoj litiji, 21. maja, pronet beogradskim ulicama u prisustvu velikog broja vernika.

(Objektiv)