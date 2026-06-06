Pančevo centar ruske kulture i pisane reči: Obeležen Dan ruskog jezika i rođendan Aleksandra Puškina

Pančevo je danas bilo centar ruske kulture, pisane reči i umetnosti. Manifestacija povodom Dana ruskog jezika okupila je pripadnike ruske nacionalne manjine, ali i brojne Pančevce koji poštuju i vole klasičnu umetnost, spajajući tradiciju, stihove i muziku, prenosi RTV Pančevo.

Ovaj dan nosi dvostruku važnost jer se njime istovremeno slavi ruski jezik, ali i čuva sećanje na rodonačelnika moderne ruske književnosti, Aleksandra Puškina.

Iz organizacije ističu da ruski jezik u Srbiji aktivno živi kroz manifestacije koje organizuju Nacionalni savet i udruženja ruske nacionalne manjine.

„Cilj svake umetnosti jeste da dočara život Rusa u Republici Srbiji i da ruski jezik postane živ toga dana. Važno je napomenuti da je još 1902. godine u Kraljevini Srbiji doneta odluka da ruski jezik bude redovan predmet u svim gimnazijama. Od tada pa do danas, on kontinuirano živi u našem školskom obrazovanju, a trenutno zauzima visoko četvrto mesto po zastupljenosti stranih jezika u Srbiji“, objašnjavaju organizatori .

Pored toga što poseduje bogatu tradiciju na našim prostorima, ruski jezik drži prvo mesto u svetu po prevodilaštvu, zahvaljujući neprolaznim klasičnim delima autora kao što su Dostojevski, Tolstoj i Puškin.

Za ovogodišnji bogat i raznovrstan program u Pančevu pobrinula se Ruska biblioteka, koja je posetiocima dočarala svu lepotu i melodičnost ruske reči .

„Danas imamo zaista bogat program. Pripremili smo recitacije Puškinovih stihova, pesmu, nastupe na gitari i klaviru, kao i lepo druženje. Posebno nam je važna i promocija knjige na ruskom jeziku – u pitanju je prevod romana Olivera Budimira ‘Vrtlog izvora’. Na ovaj način s ponosom slavimo naš jezik“, navode iz Ruske biblioteke.

Kroz note koje spajaju ljude i stihove koji su menjali svetsku književnost, Pančevo je još jednom dokazalo da kultura ne poznaje granice. Dani ruskog jezika poslali su prelepu sliku zajedništva, čuvajući identitet i tradiciju koja na ovim prostorima uspešno traje duže od jednog veka.

(RTV Pančevo)