3. kolo ARKUS Super lige: Rukometaši Dinama savladali Šamot 65 36-33

U 3. kolu ARKUS Super lige Dinamo je u Aranđelovcu pobedio domaći Šamot 65 sa 36-33 (18-18).

Posle derbija i odlične igre i pobede u prošlom kolu protiv Partizana izabranici Nikole Janevskog nastavili su pobedonosni niz i na uvek negudnom terenu u Aranđelovcu ostvarili su i treću uzastopnu pobedu.

Iako Šamot 65 nijednom nije bio u vođstvu bila je ovo veoma neizvesna utakmica do samog kraja meča. U prvom poluvremenu najčešće je bio nerešen rezultat, da bi Dinamo u 28. minutu poveo sa 18-15. Ipak uporni domaćini za dva minuta postižu tri gola i na odmor se otišlo bez pobednika. U nastavku meča pančevačka ekipa je ozbiljnije ušla u meč i ponovo je uspela da stekne minimalnu prednost koju nije ispuštala do kraja utakmice.

Najefikasniji na meču bio je Marko Perović za kojeg domaći igrači nisu imali rešenje, pa je postigao čak 13 golova, dok se Veljko Čabrilo 6 puta upisao u listu strelaca.

Nakon trećeg kola Pančevci su prvi na tabeli ARKUS Super lige sa stopostotnim učinskom i 6 osvojenih bodova. Sledećeg vikenda Dinamo če u Pančevu ugostiti Kikindu i biće veliki favorit na ovom meču.

(Pančevac/GJ)