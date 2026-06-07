Tragedija na putu Starčevo–Omoljica: Jedna osoba poginula, druga teško povređena

Jedna osoba je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na izlazu iz Starčeva ka Omoljici. Druga osoba, koja je u ovom udesu zadobila višestruke povrede, hitno je prevezena u bolnicu na dalju dijagnostiku i lečenje.

Ova nesreća obeležila je protekla 24 časa u pančevačkoj Hitnoj pomoći, čije su ekipe imale pune ruke posla. Lekari ove službe obavili su ukupno 55 ambulantnih pregleda, među kojima je bilo petnaestoro dece.

Odrasli pacijenti su se najčešće žalili na povišen krvni pritisak, temperaturu i bolove različitog porekla, dok su roditelji decu dovodili uglavnom zbog prehlada i povišene temperature.

Medicinski timovi su obavili i 14 kućnih poseta, uglavnom hroničnim bolesnicima, a zabeleženo je i 19 transporta pacijenata u gradu i van njega.

Među njima se izdvaja jedan sanitet pod lekarskom pratnjom, kojim je pacijent uspešno otpušten sa beogradske kardiologije Urgentnog centra nakon obavljene koronarografije i ugradnje stentova.

Na javnom mestu zabeležena je jedna intervencija. Lekari su izašli na teren u Osnovnu školu „Miroslav Antić“, gde je jedna osoba povredila ruku, nakon čega je prevezena kod ortopeda na dalje zbrinjavanje.

(Pančevac)