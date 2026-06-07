Ekonomska škola: Smerovi za siguran uspeh i biznis

Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ već godinama važi za rasadnik stručnih kadrova u Južnom Banatu. Od budućih ekonomista i pravnika, pa sve do vrhunskih kuvara i poslastičara, ova ustanova na jedinstven način spaja teoriju i praksu, pripremajući učenike za siguran izlazak na tržište rada, prenosi RTV Pančevo.

Srednja škola „Paja Marganović” decenijama je poznata kao ustanova u kojoj se mladi pripremaju za svet biznisa, prava, turizma i ugostiteljstva. Najtraženiji smerovi poslednjih godina su pravni tehničar i turistički tehničar, ističe profesorka Branka Marković.

Škola, pored tradicije uspeh duguje generacijama učenika koji i danas sa istim entuzijazmom upisuju željeni smer.

Ekonomski tehničar u ovoj školi važi za jedan od najtraženijih smerova, a učenici se za njega odlučuju zbog praktičnih znanja i širokih mogućnosti koje im pruža.

Turistički tehničar je stručnjak za izbor destinacija, a zbog širenja turističke ponude njegovo zanimanje spada među najtraženija.

Zbog stalnog otvaranja novih prodavnica i tržnih centara, zanimanje trgovinski tehničar pruža brzo zaposlenje i pokazalo se kao primamljiv izbor.

Znanje koje se pretvara u uspeh“ s razlogom može biti slogan Ekonomsko‑trgovinske škole „Paja Marganović“.

(Pančevac/RTV Pančevo)