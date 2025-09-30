Kovin: Razgovor kod zlatnog papagaja“ , susret sa Olgom Kepčijom i Zdenkom Kolarom

Novinarka Olga Kepčija predstaviće autentično i višeslojno svedočanstvo o jugoslovenskom muzičkom novom talasu u sredu 1. oktobra u 19 časova u biblioteci „Vuk Karadžić“.

Specijalan gost je Zdenko Kolar iz grupe Idoli, dok će moderator večeri biti Slobodan Stojanović. Osim promocije, publiku očekuje i muzički program u kojem će nastupiti Aleksa Komaromi.

Knjiga „Razgovori kod papagaja“, uz koju ide i CD sa 20 pesama, zbirka je 50 intervjua sa ključnim učesnicima fenomena novog talasa — muzičarima, novinarima, umetnicima, ljudima iz scene koji su delovali pre, za vreme i posle novog talasa. Intervjui donose anegdote, uspomene, priče i lično viđenje vremena novog talasa.

Autorka Olga Kepčija je novinarka i muzička urednica Radija Beograda 202 koja je pripremajući se za ovu zbirku obavila razgovore sa preko 100 sagovornika-muzičara, fotografa,novinara…

(EPančevo)