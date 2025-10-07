Doktor Perišić savetuje: Ako želite da budete zdravi, za doručak jedite ove namirnice

Oko doručka stručnjaci odavno “lome koplja” – da li je on najvažniji obrok ili bi ga trebalo preskočiti. Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić ima jasan stav po tom pitanju i savetuje koje namirnice bi trebalo jesti za jak imunitet.

Doručak nije samo “gorivo” za naš organizam posle spavanja, on učestvuje i u našem imunitetu. Gastroneterolog prof. dr Vojislav Perišić otkrio je koje greške u ishrani utiču na narušavanje odbrambenih moći našeg organizma.

“Hranu treba žvakati polako, tako se štitimo od bolesti! Pljuvačka je puna enzima, I oblaže našu sluznicu. Ne treba žuriti i sjuriti hranu u želudac, već dozvoliti da ta pljuvačka obloži usnu duplju. Sprečava infekciju ešerihijom, streptokokom, moramo da dozvolimo da se izluči dovoljno pljuvačke i spreči lepljenje mikroba. Žvakanje i gutanje treba da bude usporeno, nemojte samo da uživate u ukusu hrane već se zaštitite od infekcije”, rekao je dr Perišić gostujući u jutarnjem programu.

On je, takođe, dao predlog šta bi trebalo jesti za optimalan unos hranljivih materija:

“Želeo bih da započnem doručak sa antiinflamatornim koktelom voća. Jedite sve što ima žutu boju za doručak! Postoje antioksidanti koji povećavaju odbranu od infekcije. Grejpfrut, narandža i ananas su ovde ključni. Uzmite ih na prazan stomak kako bi se bolje apsorbovali. Stisnite citruse kao sok ili ih pojedite, a zatim pripremite jaja sa povrćem. U zimsko i prelazno doba dodajte doručku dve-tri pečurke, grilovane. Jaje je kapitalan nutrijent, ali dve-tri pečurke mu obavezno dodajte. Pa jedan paradajz, svež ili baren, kako god želite, mora da se nađe tu. I slobodno jedite svakog dana jaja.

Govoreći o pečurkama, on je podsetio da one sadrže betaglukan koji je veoma važan za jak imunitet i zaštitu od sezonskih virusa.

“Kad krenu hladni dani savetujem da pijete jogurt, a ne slatko mleko. Zimi naseljavamo sistem drugim bakterijama, moramo da pređemo na jogurt i onaj koji ima malo laktoze. Još jedan savet koji imam: paradajz ima vitamine A, C i E i najbolje je da ih jedete malo zagrejane”, preporučio je dr Perišić.

(Pančevac)