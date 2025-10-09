Kulturna dešavanja Južni Banat

Igre bez granica: Oduševili mali izviđači

25 dece iz redova izviđačkog odreda Janošik sa svojim starešinama osmislili su i realizovali 6 zanimljivih igara, prilagođenih za zatvoren prostor

09.10.2025

Printscreen/TV Kovačica

U velikoj sali Mesne zajednice u Kovačici izviđači odreda Janošik i njihove starešine organizovali su Igre bez granica i tako simbolično uzeli učešće u obeležavanju ovogodišnjeg Kovačičkog oktobra, prenosi RTV Kovačica.

Ovaj događaj prvobitno je planiran na otvorenom, u dvorištu Mesne zajednice ali se usled lošeg vremena održao unutra.

Deca su imala prilike da pokažu svoju kreativnost i umeće, intelektualnu i fizičku spretnost kao i da se zabave uz muziku, druženje, posluženje a pre svega uz orginalne igre.

Tagovi

Janošik Kovačički oktobar

