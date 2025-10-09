Vršac: Magična jesen održaće se od 17. do 19. oktobra

Idvor: Obeležena 171. godišnjica rođenja Mihajla Pupina
15:11
09.10.2025
Manifestacija Magična jesen održaće se od 17. do 19. oktobra, od 10 do 18 časova, na Trgu Svetog Teodora Vršačkog.
„Manifestacija Magična jesen posvećen je bogatsvu plodova koje nam donosi jesen. Na sajmu će biti predstavljeni proizvođači jesenjeg cveća i dekoracija, zatim proizvođači zimnice, sokova, džemova, meda i proizvoda od meda, lekovitog bilja, suvenira, rukotvorina, kao i mnogi drugi.
15:11
09.10.2025
13:47
09.10.2025
13:00
09.10.2025
10:00
08.10.2025
11:02
04.10.2025
12:00
02.10.2025
14:44
30.09.2025
eur
117.18 RSD
aud
66.49 RSD
cad
72.20 RSD
sek
10.68 RSD
chf
125.63 RSD
gbp
134.92 RSD
usd
100.62 RSD
bam
59.91 RSD
15:11
09.10.2025
13:00
09.10.2025
25 dece iz redova izviđačkog odreda Janošik sa svojim starešinama osmislili su i realizovali 6 zanimljivih igara, prilagođenih za zatvoren prostor
10:00
09.10.2025