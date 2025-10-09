Kulturna dešavanja Južni Banat

Vršac: Magična jesen održaće se od 17. do 19. oktobra

15:00

09.10.2025

Printscreen/TV Pančevo

Manifestacija Magična jesen održaće se od 17. do 19. oktobra, od 10 do 18 časova, na Trgu Svetog Teodora Vršačkog.

„Manifestacija Magična jesen posvećen je bogatsvu plodova koje nam donosi jesen. Na sajmu će biti predstavljeni proizvođači jesenjeg cveća i dekoracija, zatim proizvođači zimnice, sokova, džemova, meda i proizvoda od meda, lekovitog bilja, suvenira, rukotvorina, kao i mnogi drugi.

